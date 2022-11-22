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ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ - РИА Новости, 22.11.2022
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ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ
ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ - РИА Новости, 22.11.2022
ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:07
2022-11-22T19:26
экономика
еврокомиссия
в мире
кадри симсон
природный газ
цены
спг
сжиженный природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.По ее словам, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно. Механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при двух условиях, подчеркнула еврокомиссар.Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября.TTF (Title Transfer Facility) — крупнейший в Европе газовый хаб, расположенный в Нидерландах.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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экономика, еврокомиссия, в мире, кадри симсон, природный газ, цены, спг, сжиженный природный газ, россия, европа, сша
Экономика, Еврокомиссия, В мире, Кадри Симсон, Природный газ, Цены, СПГ, сжиженный природный газ, Россия, Европа, США
18:07 22.11.2022 (обновлено: 19:26 22.11.2022)
 
ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ в размере 275 евро за МВт·ч

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.
По ее словам, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно. Механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при двух условиях, подчеркнула еврокомиссар.

Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение десяти торговых дней", — пояснила Симсон.

Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября.
TTF (Title Transfer Facility) — крупнейший в Европе газовый хаб, расположенный в Нидерландах.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Газоизмерительная станция Суджа - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
14:19
"Газпром" назвал условие для сокращения поставок газа на ГИС "Суджа"
 
ЭкономикаЕврокомиссияВ миреКадри СимсонПриродный газЦеныСПГсжиженный природный газРоссияЕвропаСША
 
 
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