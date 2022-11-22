https://ria.ru/20221122/gaz-1833452995.html

ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ - РИА Новости, 22.11.2022

ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:07

2022-11-22T18:07

2022-11-22T19:26

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природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.По ее словам, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно. Механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при двух условиях, подчеркнула еврокомиссар.Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября.TTF (Title Transfer Facility) — крупнейший в Европе газовый хаб, расположенный в Нидерландах.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, еврокомиссия, в мире, кадри симсон, природный газ, цены, спг, сжиженный природный газ, россия, европа, сша