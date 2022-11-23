https://ria.ru/20221123/druzhba-1833529382.html

Посол России в Берлине наградил коллекционера из Германии

Посол России в Берлине наградил коллекционера из Германии - РИА Новости, 23.11.2022

Посол России в Берлине наградил коллекционера из Германии

Посол Российской Федерации в Берлине Сергей Нечаев в рамках Недели русского языка наградил немецкого коллекционера советских и российских часов и автора книг... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T04:28

2022-11-23T04:28

2022-11-23T04:28

сергей нечаев (дипломат)

россия

берлин (город)

германия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

ленэнерго

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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Берлине Сергей Нечаев в рамках Недели русского языка наградил немецкого коллекционера советских и российских часов и автора книг Йоханнеса Альтмеппена памятной медалью за его вклад в отношения между немецким и русским народом.Альтмеппен на протяжении более 30 лет собирал советские и российские часы. Коллекционировать их он начал тогда, когда ему подарили советские командирские часы, после чего регулярно посещал Россию для покупки новых, а также находил редкие экземпляры на территории Европы. В 2019 году Альтмеппен посетил Ангарский музей и передал ему часть своей коллекции - свыше 600 часов. Также коллекционер собирал необычные бюсты Владимира Ильича Ленина - например из бисквитного фарфора. Коллекция с помощью представительства Россотрудничества была отправлена в музей в Ульяновске.Альтмеппен был причастен к организации выставок и популяризации изучения творений советских часовщиков, а также первым в истории немецкого книгоиздания написал про собранные им за последние 30 лет поездок по России коллекции советских и российских часов. Книга шла с параллельным текстом на русском языке."Я не политик. Я всего лишь человек с эмоциями и эмпатией. А именно: с готовностью прочувствовать и испытать на себе мысли и чувства других людей", - сказал Альтмеппен при награждении.Немец со слезами на глазах рассказал о своих первых поездках в Ленинград в 1991 году, когда он, будучи сотрудником гамбургского оператора энергии, в рамках германской помощи для Ленэнерго участвовал в передаче нескольких составов с гуманитарной помощью. Немец вспомнил, что в каждый пакет он поместил призыв о дружбе по переписке для получающих помощь детей сотрудников Ленэнерго, и привёз в Германию более 50 писем из Ленинграда."Для меня это стало началом глубокой дружбы с людьми, которых я встретил в России", - сказал Альтмеппен.С тех пор он более 40 раз посетил Россию, и в попытке "постичь суть русской души" он смог сделать множество выводов. Особенно немцу запомнилась история одной из семей, принимавшей его в Санкт-Петербурге. "Это был момент, когда я не гордился тем, что я немец", - отметил Альтмеппен.Хозяйка поведала ему, что её тётя, ещё будучи ребёнком, после эвакуации из блокадного Ленинграда погибла в лазарете, находясь на карантине. После смерти девочки в её подушке нашли хлеб и морковь, которые она специально собирала для сестёр и матери. Альтмеппен признался, что его поразило, что хозяйка не стала обвинять немца, а заявила, что причиной тому был ведь "не он, а Гитлер"."Спасибо Йоханнесу за столь проникновенные и искренние слова, в которых чувствуется дружеский дух между нашими народами. И пока живы такие люди, которые всю свою биографию, всей своей трудовой деятельностью тесно связаны с Россией, хочется верить в то, что российско-германские отношения имеют шанс на восстановление. Хочется верить, что так оно и будет", - подчеркнул Нечаев после речи Альтмеппена.Неделя русского языка в Берлине проходит в гибридном формате с 22 по 25 ноября. Темой Недели этого года стала "Методология и методика преподавания русского языка в полилингвальном образовательном пространстве Европы". Более 100 педагогов и русистов обсудят методическое обеспечение обучения русскому языку в дошкольном и начальном школьном образовании Европы. Они также коснутся исследований в области языкознания, методик преподавания русского языка как иностранного и вопросов перевода художественной литературы.Перед участниками мероприятия выступят ведущие европейские литературоведы, лингвисты и переводчики художественной литературы Александр Ницберг, Александр Данилевский, Елена Беленинова и Владимир Синячкин. Организаторами мероприятия стали Россотрудничество, Русский дом в Берлине, Международный институт охраны труда и Институт русского языка Российского университета дружбы народов.

https://ria.ru/20220919/rusofobiya-1817763410.html

https://ria.ru/20220305/reputatsiya-1776857448.html

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сергей нечаев (дипломат), россия, берлин (город), германия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ленэнерго