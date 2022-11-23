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Пашинян заявил о важности подтверждения зоны ответственности ОДКБ в Армении - РИА Новости, 23.11.2022
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Пашинян заявил о важности подтверждения зоны ответственности ОДКБ в Армении
Пашинян заявил о важности подтверждения зоны ответственности ОДКБ в Армении - РИА Новости, 23.11.2022
Пашинян заявил о важности подтверждения зоны ответственности ОДКБ в Армении
Для Еревана важно подтверждение зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в Армении, заявил премьер Никол Пашинян на саммите ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:24
2022-11-23T23:24
в мире
никол пашинян
григорий карасин
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Для Еревана важно подтверждение зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в Армении, заявил премьер Никол Пашинян на саммите ОДКБ.По его мнению, "очередная азербайджанская агрессия" и тот факт, что до сих пор не удалось "прийти к решению по поводу реакции ОДКБ" на нее, поднимают фундаментальные вопросы, которые чрезвычайно важны и для организации, и для ее восприятия в армянском обществе."Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения. Само существование такой формулировки может показаться странным, но, изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение", - сказал Пашинян.Он отметил, что, согласно Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, страны-основатели СНГ как независимые государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. "Это означает, что вышеупомянутые страны стали независимыми с административными границами, существовавшими между республиками во время Советского Союза. То есть бывшие административные границы стали государственными, и этими границами определились территории вышеупомянутых стран. Именно в этих границах Республика Армения стала членом ООН и ОДКБ", - сказал Пашинян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/pashinyan-1833801728.html
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в мире, никол пашинян, григорий карасин, владимир путин, ереван, оон, снг, одкб, армения, азербайджан
В мире, Никол Пашинян, Григорий Карасин, Владимир Путин, Ереван, ООН, СНГ, ОДКБ, Армения, Азербайджан
23:24 23.11.2022
 
Пашинян заявил о важности подтверждения зоны ответственности ОДКБ в Армении

Премьер Пашинян заявил о важности подтверждения зоны ответственности ОДКБ в Армении

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Для Еревана важно подтверждение зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в Армении, заявил премьер Никол Пашинян на саммите ОДКБ.
По его мнению, "очередная азербайджанская агрессия" и тот факт, что до сих пор не удалось "прийти к решению по поводу реакции ОДКБ" на нее, поднимают фундаментальные вопросы, которые чрезвычайно важны и для организации, и для ее восприятия в армянском обществе.
"Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения. Само существование такой формулировки может показаться странным, но, изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение", - сказал Пашинян.
Он отметил, что, согласно Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, страны-основатели СНГ как независимые государства признали территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. "Это означает, что вышеупомянутые страны стали независимыми с административными границами, существовавшими между республиками во время Советского Союза. То есть бывшие административные границы стали государственными, и этими границами определились территории вышеупомянутых стран. Именно в этих границах Республика Армения стала членом ООН и ОДКБ", - сказал Пашинян.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 22:26В мире
Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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В миреНикол ПашинянГригорий КарасинВладимир ПутинЕреванООНСНГОДКБАрменияАзербайджан
 
 
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