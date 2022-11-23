https://ria.ru/20221123/amnistiya-1833735348.html

Гаражная амнистия: правила и порядок оформления постройки в 2022 году

Гаражная амнистия в 2022: как оформить гараж по закону

Гаражная амнистия: правила и порядок оформления постройки в 2022 году

С сентября 2021 года начал действовать закон о гаражной амнистии, который позволяет оформить в собственность землю под гаражом бесплатно. О том, какие документы РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:19

2022-11-23T17:19

2022-11-23T17:22

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С сентября 2021 года начал действовать закон о гаражной амнистии, который позволяет оформить в собственность землю под гаражом бесплатно. О том, какие документы нужны для регистрации, порядок процедуры и последние новости о гаражной амнистии в 2022 году — в материале РИА Новости.Что такое гаражная амнистияГаражная амнистия — специальная упрощенная программа, предусмотренная законом для владельцев гаражей, которые хотят оформить право собственности на землю под постройкой.По словам эксперта, вместе с тем, Гражданский кодекс РФ (ст. 130), указывает, что к недвижимости относится все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.“Земельный кодекс (ст.1) гласит, что земельный участок и расположенный на нем объект находятся в неразрывной связи и они следуют одной юридической судьбе, то есть как нитка и иголка”, — добавил эксперт.Другими словами, гараж — эта та недвижимость, которая должна быть оформлена в обязательном порядке.По словам эксперта, таким образом, гаражная амнистия — это упрощенное название целого ряда поправок в законодательство РФ, позволяющих урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражных кооперативов.ЦелиГаражная амнистия используется не только в целях государства, но и необходима для владельцев — таким образом хозяева недвижимости смогут полноценно распоряжаться своим имуществом в рамках закона.По словам эксперта, одной из основных целей изменения законодательства в сфере недвижимости является введение ранее возникших объектов недвижимости в правовое поле Российской Федерации.“Гаражная амнистия позволяет сделать возможной регистрацию прав на земельные участки (под объектами гаражного строительства) без обращения в суд, без лишних затрат материальных средств и времени”, — пояснил эксперт.Какие гаражи подпадают под амнистиюСуществуют определенные виды недвижимости, которые подойдут для оформления собственности:Также по словам юриста Натальи Тарасовой гараж попадет под “амнистию”, если одновременно соблюдены три момента: здание является капитальным, т.е. прочно связанным с землей, возведено до 30 декабря 2004 года (то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ), а также не признано самовольной постройкой по решению суда или органа местной власти. При этом гараж может быть отдельно стоящим или иметь общие стены, крышу и фундамент с другими гаражами.Какие не подпадаютЕсть и другие виды гаражей, которые не подходят под гаражную амнистию:“Не подпадают так называемые “ракушки”, гаражи в многоквартирных домах, подземные гаражи и пристройки к другому зданию (например, к жилому дому)”, — объяснила Наталья Тарасова.Сроки амнистииГосударство определило конкретные сроки гаражной амнистии:Как оформить гараж в собственностьЧтобы гараж стал официальной собственностью, важно в первую очередь подготовить документы, подтверждающие владение, и далее обратиться в соответствующие учреждения (Росреестр или МФЦ).ДокументыПервым делом необходимо разобраться в имеющейся документации. Нужно найти что-либо, что поможет подтвердить, что человек действительно является владельцем гаража. По словам Натальи Тарасовой, такими документами могут быть:Порядок действийКак только нужные документы собраны, необходимо действовать последовательно:“Если нужно оформить только землю, а здание уже оформлено, то сначала следует обратиться к кадастровому инженеру, который должен подготовить схему участка”, — объяснила юрист.По словам эксперта, с готовой схемой нужно идти в муниципалитет за предварительным согласованием. После получения постановления о предварительном согласовании нужно снова обратиться к кадастровому инженеру за межевым планом.Затем в МФЦ надо поставить участок на учет и получить выписку из ЕГРН. После этого со всеми документами нужно обратиться в местный орган власти за решением о предоставлении участка в собственность бесплатно. Это решение необходимо отнести в Росреестр или МФЦ, чтобы стать собственником. Это будет зафиксировано в новой выписке из ЕГРН.Если же нужно оформить и участок и постройку — с документом о предварительном согласовании схемы участка, выпиской из ЕГРН на него, найденным документом на гараж и изготовленным кадастровым инженером техпланом нужно обратиться в муниципалитет, который принимает решение о предоставлении участка, подает в Росреестр документы для регистрации прав на участок и гараж, а затем выдает выписки из ЕГРН с зарегистрированными правами на них.Риски владельцев гаражейВ вопросе гаражной амнистии, по мнению Натальи Тарасовой, сложно говорить о рисках:“Рисков в оформлении гаража я не вижу. Скорее, наоборот, вы оформляете свое имущество, и сможете его продать, подарить, завещать, получить компенсацию при сносе”, — объяснила эксперт.Однако, по словам юриста, стоит отметить минусы подобного оформления — официальному собственнику будет необходимо платить налог на землю и имущество, также вероятны траты на геодезические и технические документы. Но это не такие большие расходы, чтобы отказываться от возможности оформить документы “по уму”.Льготы для инвалидовВ различных регионах существуют определенные льготы для инвалидов, касающиеся стоимости кадастровых и технических работ. Кроме этого, есть и другие социальные программы: “Законом предусмотрено первоочередное предоставление участков для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов, а также возможность возведения некапитальных гаражей для инвалидов без предоставления земли”, — пояснила юрист.Что еще урегулировал законЗакон о гаражной амнистии также регулирует некоторые другие аспекты владения недвижимостью: “Данным законом еще урегулирована деятельность гаражных кооперативов. И некоторые другие моменты, например: если участок под гаражом уже у вас в аренде, то размер арендной платы не может превышать размер земельного налога”, — добавила Наталья Тарасова, эксперт в области земельных и имущественных споров.

https://realty.ria.ru/20221017/garazh-1824609082.html

https://realty.ria.ru/20220523/garazh-1789048641.html

https://realty.ria.ru/20210920/amnistiya-1750729765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, ассоциация юристов россии, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия, гаражи