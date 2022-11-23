17:19 23.11.2022 (обновлено: 17:22 23.11.2022)
Гаражная амнистия: правила и порядок оформления постройки в 2022 году
Гаражная амнистия
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С сентября 2021 года начал действовать закон о гаражной амнистии, который позволяет оформить в собственность землю под гаражом бесплатно. О том, какие документы нужны для регистрации, порядок процедуры и последние новости о гаражной амнистии в 2022 году — в материале РИА Новости.
Что такое гаражная амнистия
Гаражная амнистия — специальная упрощенная программа, предусмотренная законом для владельцев гаражей, которые хотят оформить право собственности на землю под постройкой.
“Как гласит действующее законодательство, право собственности на объекты недвижимости должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)”, — объясняет Олег Матвиенко, член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.
По словам эксперта, вместе с тем, Гражданский кодекс РФ (ст. 130), указывает, что к недвижимости относится все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
“Земельный кодекс (ст.1) гласит, что земельный участок и расположенный на нем объект находятся в неразрывной связи и они следуют одной юридической судьбе, то есть как нитка и иголка”, — добавил эксперт.
Другими словами, гараж — эта та недвижимость, которая должна быть оформлена в обязательном порядке.
Гаражный кооператив "Волна" в Подольске
“Гаражная амнистия — это один из новых механизмов оформления прав на недвижимость, который был запущен в сентябре прошлого года. Он был разработан для того, чтобы “вывести из тени” фактических собственников гаражей и побудить их оформить право собственности официально”, — уточняет Наталья Тарасова, практикующий юрист, эксперт в области земельных и имущественных споров, член Ассоциации юристов России и адвокатской палаты Московской области.
По словам эксперта, таким образом, гаражная амнистия — это упрощенное название целого ряда поправок в законодательство РФ, позволяющих урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражных кооперативов.
Цели
Гаражная амнистия используется не только в целях государства, но и необходима для владельцев — таким образом хозяева недвижимости смогут полноценно распоряжаться своим имуществом в рамках закона.
“Законодательство о недвижимости постоянно обновляется, конкретизируется. Делается это для прозрачности, публичности, чтобы все участники в сфере таких правоотношений могли понимать свои права, правильно ими пользоваться или же знать обязанности и их исполнять”, — поделился Олег Матвиенко.
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По словам эксперта, одной из основных целей изменения законодательства в сфере недвижимости является введение ранее возникших объектов недвижимости в правовое поле Российской Федерации.
“Гаражная амнистия позволяет сделать возможной регистрацию прав на земельные участки (под объектами гаражного строительства) без обращения в суд, без лишних затрат материальных средств и времени”, — пояснил эксперт.
Какие гаражи подпадают под амнистию
Существуют определенные виды недвижимости, которые подойдут для оформления собственности:
“Под гаражами, которые подпадают под действие “гаражной амнистии”, можно понимать объекты капитального строительства, а также некапитальные металлические гаражи, возведенные на выделенных и надлежащим образом оформленных земельных участках”, — уточнил Олег Матвиенко, член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.
Также по словам юриста Натальи Тарасовой гараж попадет под “амнистию”, если одновременно соблюдены три момента: здание является капитальным, т.е. прочно связанным с землей, возведено до 30 декабря 2004 года (то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ), а также не признано самовольной постройкой по решению суда или органа местной власти. При этом гараж может быть отдельно стоящим или иметь общие стены, крышу и фундамент с другими гаражами.
Гаражный кооператив
Какие не подпадают
Есть и другие виды гаражей, которые не подходят под гаражную амнистию:
“Не подпадают так называемые “ракушки”, гаражи в многоквартирных домах, подземные гаражи и пристройки к другому зданию (например, к жилому дому)”, — объяснила Наталья Тарасова.
Сроки амнистии
Государство определило конкретные сроки гаражной амнистии:
“Закон о гаражной амнистии действует пять лет, с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Надо отметить, что, на примере “дачной амнистии”, период действия подобных норм обычно продлевается, но это не точно. Поэтому с оформлением лучше не тянуть”, — рассказала РИА Новости Наталья Тарасова.
Как оформить гараж в собственность
Чтобы гараж стал официальной собственностью, важно в первую очередь подготовить документы, подтверждающие владение, и далее обратиться в соответствующие учреждения (Росреестр или МФЦ).
Документы
Первым делом необходимо разобраться в имеющейся документации. Нужно найти что-либо, что поможет подтвердить, что человек действительно является владельцем гаража. По словам Натальи Тарасовой, такими документами могут быть:
- —решение какого-либо органа власти (даже советского периода) о предоставлении земельного участка под гараж;
- —документ, подтверждающий выплату пая в ГСК;
- —решение общего собрания ГСК о предоставлении гаража;
- —старый техпаспорт на гараж;
- —документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю;
- —любые другие документы, подтверждающие право на недвижимость.
Порядок действий
Как только нужные документы собраны, необходимо действовать последовательно:
“Если нужно оформить только землю, а здание уже оформлено, то сначала следует обратиться к кадастровому инженеру, который должен подготовить схему участка”, — объяснила юрист.
По словам эксперта, с готовой схемой нужно идти в муниципалитет за предварительным согласованием. После получения постановления о предварительном согласовании нужно снова обратиться к кадастровому инженеру за межевым планом.
Затем в МФЦ надо поставить участок на учет и получить выписку из ЕГРН. После этого со всеми документами нужно обратиться в местный орган власти за решением о предоставлении участка в собственность бесплатно. Это решение необходимо отнести в Росреестр или МФЦ, чтобы стать собственником. Это будет зафиксировано в новой выписке из ЕГРН.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Посетитель во флагманском центре государственных услуг "Мои документы"
Если же нужно оформить и участок и постройку — с документом о предварительном согласовании схемы участка, выпиской из ЕГРН на него, найденным документом на гараж и изготовленным кадастровым инженером техпланом нужно обратиться в муниципалитет, который принимает решение о предоставлении участка, подает в Росреестр документы для регистрации прав на участок и гараж, а затем выдает выписки из ЕГРН с зарегистрированными правами на них.
Риски владельцев гаражей
В вопросе гаражной амнистии, по мнению Натальи Тарасовой, сложно говорить о рисках:
“Рисков в оформлении гаража я не вижу. Скорее, наоборот, вы оформляете свое имущество, и сможете его продать, подарить, завещать, получить компенсацию при сносе”, — объяснила эксперт.
Однако, по словам юриста, стоит отметить минусы подобного оформления — официальному собственнику будет необходимо платить налог на землю и имущество, также вероятны траты на геодезические и технические документы. Но это не такие большие расходы, чтобы отказываться от возможности оформить документы “по уму”.
Льготы для инвалидов
В различных регионах существуют определенные льготы для инвалидов, касающиеся стоимости кадастровых и технических работ. Кроме этого, есть и другие социальные программы: “Законом предусмотрено первоочередное предоставление участков для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов, а также возможность возведения некапитальных гаражей для инвалидов без предоставления земли”, — пояснила юрист.
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Что еще урегулировал закон
Закон о гаражной амнистии также регулирует некоторые другие аспекты владения недвижимостью: “Данным законом еще урегулирована деятельность гаражных кооперативов. И некоторые другие моменты, например: если участок под гаражом уже у вас в аренде, то размер арендной платы не может превышать размер земельного налога”, — добавила Наталья Тарасова, эксперт в области земельных и имущественных споров.