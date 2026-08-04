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Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" до 2031 года - РИА Новости, 04.08.2026
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17:47 04.08.2026
Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" до 2031 года

Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «гаражной амнистии» на пять лет — до сентября 2031 года.
  • За время действия «гаражной амнистии» с 1 сентября 2021 года граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.
Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Бабушкина сообщила о продлении "гаражной амнистии" в Свердловской области
Вчера, 14:24
Ранее предполагалось, что срок действия "гаражной амнистии" истечет 1 сентября 2026 года. Принятый закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает его до 1 сентября 2031 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке.
Заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические: от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отмечал ранее парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркивал он.
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Депутат Госдумы рассказал, какие гаражи не попадают под продление амнистии
18 февраля, 17:22
 
РоссияВладимир ПутинСергей ГавриловФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Госдума РФ
 
 
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