Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" до 2031 года

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее предполагалось, что срок действия "гаражной амнистии" истечет 1 сентября 2026 года. Принятый закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает его до 1 сентября 2031 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отмечал ранее парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркивал он.