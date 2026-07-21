Госдума продлила "гаражную амнистию"

Заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические: от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отмечал парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркивал он.