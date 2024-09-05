Гаражная амнистия: что это, зачем нужна, как оформить гараж в собственность

С сентября 2021 года начал действовать закон о гаражной амнистии, который позволяет оформить в собственность землю под гаражом бесплатно. О том, какие документы нужны для регистрации, порядок процедуры, будет ли продление гаражной амнистии в 2026 году — в материале РИА Новости.

Что такое гаражная амнистия и зачем она нужна

Гаражная амнистия — специальная упрощенная программа, предусмотренная законом для владельцев гаражей, которые хотят оформить право собственности на землю под постройкой.

В 2021 году вступил в силу ряд поправок в закон №79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Эти поправки получили народное название "закон о гаражной амнистии". То есть это упрощенное название целого ряда поправок в законодательство РФ, позволяющих урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражных кооперативов.

"Большое число гаражно-строительных кооперативов было возведено еще в советское время или до введения современного градостроительного регулирования (до 2005 года). Поэтому их правовой статус не был определен. В результате граждане не могли оформить их в собственность, продать или передать по наследству. Также необходимо было привести к современным нормам права на объекты гаражного назначения и земельные участки под ними. Гаражная амнистия решает данные проблемы", — объясняет к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Вместе с тем, по Гражданскому кодексу РФ ( ст. 130 ), к недвижимости относится все, что прочно связано с землей, — объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба невозможно. Гараж относится именно к такой категории.

Земельный кодекс РФ ( ст. 1 ), в свою очередь, гласит, что земельный участок и расположенный на нем объект неразрывно связаны и следуют одной юридической судьбе. Таким образом, право собственности на гараж должно быть оформлено и зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

В силу закона гараж представляет собой нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств, которое может иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей. Гаражи, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

« "Гаражная амнистия — это один из механизмов оформления прав на недвижимость. Он был разработан для того, чтобы вывести из тени фактических собственников гаражей и побудить их оформить право собственности официально", — поясняет юрист, директор и учредитель ООО "Юридическая компания "А.Лигал" Юрий Александров.

Цели закона и кому подходит гаражная амнистия

Гаражная амнистия необходима для того, чтобы владельцы недвижимости смогли полноценно распоряжаться своим имуществом в рамках закона.

Участвовать в программе могут:

владельцы капитальных гаражей, построенных или полученных от предприятий до 30 декабря 2004 года;

члены гаражно-строительных кооперативов (ГСК), в том числе бывшие — амнистия действует даже при ликвидации кооператива;

наследники, которые фактически пользуются гаражом, но права на него не оформлены;

граждане, которым участок под гараж предоставила организация-работодатель или иная структура.

Количество гаражей и земельных участков, которые можно оформить в собственность по амнистии, не ограничено — это прямо следует из Письма Росреестра от 10 декабря 2021 г. № 11-9189-АБ/21. При этом зарегистрировать права на них можно без обращения в суд.

Какие гаражи подпадают под гаражную амнистию

Чтобы гараж подпал под действие закона, должны одновременно соблюдаться три условия.

Строение является капитальным — то есть прочно связано с землей, имеет фундамент и не может быть перемещено без ущерба своему назначению. Гараж возведен до 30 декабря 2004 года — то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Гараж не признан самовольной постройкой по решению суда или органа местной власти.

Помимо этого, участок, на котором стоит гараж, должен находиться в государственной или муниципальной собственности. Закон предусматривает два основных основания для бесплатного получения участка ( п. 2 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ):

участок под гараж выделила гражданину организация (например, работодатель) или право на его использование возникло иным образом;

гараж или земельный участок гражданин получил от гаражного кооператива, который образовал участок из земель, предоставленных кооперативу для размещения гаражей.

Гараж может быть как отдельно стоящим, так и блокированным с соседними боксами — общими стенами, крышей или фундаментом. Оба варианта подпадают под действие программы.

Важно! Под амнистию подпадают и некапитальные металлические гаражи, если они возведены на земельном участке, изначально выделенном и надлежащим образом оформленном именно для гаражного строительства. Например, если некапитальный гараж находится на территории ГСК, которому земля предоставлялась для размещения гаражей, то землю под таким объектом также можно оформить в собственность.

Какие гаражи не подпадают под амнистию

Закон четко определяет категории объектов, которые зарегистрировать по упрощенной процедуре не получится. Это:

металлические гаражи без фундамента — "ракушки" и другие разборные конструкции без прочной связи с землей;

подземные гаражи в жилых и иных зданиях;

машино-места и открытый крытый паркинг в многоквартирных домах и коммерческих объектах;

гаражи, являющиеся пристройками к жилому дому, объектам коммерции или административным зданиям;

строения, построенные или предоставленные после 29 декабря 2004 года;

гаражи, уже признанные судом самовольными постройками, подлежащими сносу;

государственные гаражи, предназначенные для хранения государственной техники;

гаражи, переоборудованные под жилье или иное назначение, не соответствующее нормам.

"Не подпадают так называемые "ракушки", гаражи в многоквартирных домах, подземные гаражи и пристройки к другому зданию, например к жилому дому", — подтверждает Юрий Александров.

Таблица для проверки соответствия участия в программе Критерий Подходит Не подходит Тип строения Капитальный гараж с фундаментом Металлическая "ракушка" без фундамента Дата постройки До 30 декабря 2004 года После 29 декабря 2004 года Правовой статус Не признан самовольной постройкой Признан самовольной постройкой по суду Статус земли Государственная или муниципальная Участок в частной собственности Расположение Отдельный гараж или в составе ГСК Пристройка к жилому дому или коммерческому объекту Назначение Хранение транспортных средств Жилье, офис, склад

Сроки гаражной амнистии: до какого года действует закон

Государственная дума 21 июля 2026 года приняла закон , который продлевает гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Документ вступит в силу со дня официального опубликования. Ранее срок гаражной амнистии истекал 1 сентября 2026 года.

Как сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические: от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности.

По данным Росреестра, за время действия гаражной амнистии граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.

Как оформить гараж в собственность по гаражной амнистии

Чтобы гараж стал официальной собственностью, важно в первую очередь подготовить документы, подтверждающие владение, и далее обратиться в соответствующие учреждения (Росреестр или МФЦ).

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступать к сбору документов, стоит выяснить статус земельного участка через МФЦ, Кадастровую палату, местную администрацию или непосредственно в Росреестре. Сведения о постановке на учет также доступны на публичной кадастровой карте Росреестра в разделе "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".

Дальнейшие действия.

Убедитесь, что гараж построен до 30 декабря 2004 года и не признан самовольной постройкой. Если хотя бы одно условие не соблюдено, амнистия не будет применена. Найдите любые бумаги, подтверждающие связь с гаражом: решения органов власти, справки ГСК, квитанции об оплате членских взносов, техпаспорт БТИ. Подробный список — в следующем разделе. Подайте заявление о предварительном согласовании. Если земельный участок под гаражом еще не образован или его границы не уточнены, нужно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения участка. Затем с этой схемой и собранными документами следует подать в местную администрацию заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Остается дождаться ответа в течение 30 дней.

После получения постановления о предварительном согласовании нужно снова обратиться к кадастровому инженеру за межевым планом. После этого документы подаются в Росреестр (или через МФЦ) для постановки участка на кадастровый учет. По итогу выдается выписка из ЕГРН на земельный участок.

Последние шаги.

Направьте в муниципалитет постановление о предварительном согласовании, выписку из ЕГРН на участок и технический план гаража. После принятия решения о предоставлении участка в собственность администрация самостоятельно направит документы в Росреестр для регистрации прав на землю и на гараж. Получите выписки из ЕГРН после регистрации.

"Если земельный участок уже стоит на кадастровом учете и у вас есть зарегистрированное право на гараж, шаги 3–4 можно пропустить и сразу перейти к подаче заявления о предоставлении участка в собственность по ст. 39.20 ЗК РФ", — отмечает эксперт в области права, руководитель обособленного подразделения ПРАВОКАРД Наталья Гребнева.

Какие документы нужны для оформления гаража

Первым делом необходимо разобраться в имеющейся документации. Нужно предоставить подтверждение, что человек действительно является владельцем гаража. Это может быть:

решение какого-либо органа власти (в том числе советского периода) о предоставлении земельного участка под гараж;

документ, подтверждающий выплату пая в ГСК;

решение общего собрания ГСК о предоставлении гаража;

старый техпаспорт на гараж;

документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю;

любые другие документы, подтверждающие право на недвижимость.

договор, заключенный до 30 декабря 2004 года, о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или о предоставлении коммунальных услуг, либо квитанции об их оплате;

документ о государственном техническом учете или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года, в котором заявитель указан как правообладатель или заказчик документа, а год постройки — не позднее 30 декабря 2004 года.

"Также можно обратиться в местное БТИ — там на хранении могут оказаться документы с описанием вашего гаража. Это поможет избежать расходов на кадастровые работы по подготовке технического плана", — рекомендуют в Росреестре.

"Органы власти региона вправе самостоятельно расширять перечень допустимых документов. Поэтому отсутствие бумаг из стандартного списка не означает автоматического отказа", — подчеркивает Оксана Васильева.

Сколько стоит оформить гараж по амнистии

бесплатно. Если документы подает администрация, платить госпошлину не нужно. Согласно п. 2, 12 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ, земельный участок под гаражом предоставляется в собственностьЕсли документы подает администрация, платить госпошлину не нужно.

Бесплатно по закону и возможные расходы

Несмотря на то что сама процедура бесплатна, ряд сопутствующих расходов неизбежен. За что придется платить:

стоимость услуг кадастрового инженера в 2026 году в Москве начинаются от 5000 — 8000 рублей;

выписка из ЕГРН — от 700 до 2000 руб. (бумажная выписка дороже электронной).

Общая стоимость может достичь 30 000 рублей. Однако все зависит от сложности ситуации, региона и необходимости в обращении к другим специалистам (оценщику, юристу и пр.).

Предоставление земельного участка в собственность, регистрация права собственности на гараж и землю в Росреестре, а также рассмотрение заявления администрацией — абсолютно бесплатны.

После оформления гаража в собственность придется платить налог на землю и налог на имущество. Для физических лиц он рассчитывается исходя от кадастровой стоимости гаража и, как правило, составляет незначительную сумму. Вместе с тем официальная регистрация открывает возможность продать гараж, подарить его, завещать или получить компенсацию в случае сноса.

Риски владельцев: могут ли снести гараж

Главный аргумент в пользу оформления — не только юридические возможности, но и реальная защита от сноса. Незарегистрированный гараж на государственной или муниципальной земле юридически никому не принадлежит: у властей нет сведений ни о его правообладателе, ни о каком-либо оформленном праве. В случае благоустройства территории или реализации городских проектов такой объект может быть снесен без компенсации.

Если гараж успел пройти регистрацию до сноса, владелец вправе получить возмещение.

Когда гараж признают самовольной постройкой

"По общему правилу ( ст. 222 ГК РФ ), гараж может быть признан самовольной постройкой и снесен при наличии хотя бы одного из указанных признаков:

если он возведен с нарушением градостроительных норм и правил;

создает угрозу для жизни и здоровья граждан;

возведен на земельном участке, не принадлежащем владельцу гаража;

возведен на земельном участке, на котором строительство гаражей запрещено.

Следует отметить, что закон о гаражной амнистии исключает возможность признания самовольной постройкой гаражей, возведенных до 30.12.2004 года, по основанию их возведения на земельном участке территориальная зона которого не допускает строительство гаражей, что существенно снижает риски для владельцев таких гаражей после оформления права на них по гаражной амнистии", — объясняет Юрий Александров.

В зоне особого риска — гаражно-строительные кооперативы советского периода, отдельно стоящие металлические боксы и все незарегистрированные объекты. Если район начнут благоустраивать, такие гаражи, как правило, идут под снос в первую очередь.

Льготы для инвалидов при гаражной амнистии

В различных регионах существуют определенные льготы для инвалидов, касающиеся стоимости кадастровых и технических работ. Во-первых, граждане с ОВЗ имеют право на первоочередное предоставление земельного участка для строительства гаража вблизи места жительства. Для реализации этого права необходимо подать заявление в местную администрацию с приложением документов, подтверждающих группу инвалидности.

Во-вторых, закон допускает возведение некапитальных гаражей для инвалидов без предоставления земельного участка — такие объекты могут размещаться на муниципальной земле в установленном порядке.

Частые вопросы о гаражной амнистии

На часто задаваемые вопросы отвечают юристы.

Можно ли оформить гараж без документов

Наталья Гребнева: "Да. При отсутствии правоустанавливающих документов подойдут альтернативные: договоры, оформленные до 30.12.2004, о подключении к сетям или коммунальным услугам, квитанции об оплате, документ техучета до 01.01.2013 с указанием заявителя как правообладателя и года постройки до 30.12.2004. Если документов нет, то возможно только на основании судебного решения".

Можно ли оформить только землю под гаражом

Юрий Александров: "Оформить только землю под гаражом можно в том случае, если право собственности на гараж уже зарегистрировано. В таком случае оформление будет проходить вне амнистии".

Сколько времени занимает оформление гаража

Наталья Гребнева: "Кадастровый учет с регистрацией права займет 10–12 рабочих дней (напрямую в Росреестре или через МФЦ). Если прибавить к этому кадастровые работы, то срок составит от нескольких дней до 3–4 недель. Приплюсуйте к этому рассмотрение заявления администрацией до 20 дней, в результате чего общий срок будет от 1,5 до 3 месяцев".

Главное о гаражной амнистии в 2026 году: кратко

Гаражная амнистия — упрощенная процедура оформления права собственности на капитальные гаражи и земельные участки под ними в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ.

Ключевые факты о программе

Кому подходит: владельцам капитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года на государственной или муниципальной земле, не признанных самовольными постройками. Также подходит наследникам, членам ГСК и получателям гаражей от организаций.

Кому не подходит: владельцам "ракушек", машино-мест, подземных гаражей в зданиях, пристроек к жилым домам, объектов, построенных после 29 декабря 2004 года.

Стоимость: земля предоставляется бесплатно, госпошлина не взимается. Расходы на услуги кадастрового инженера — в среднем от 5 000 до 30 000 рублей.

Срок оформления: в среднем от 1,5 до 6 месяцев в зависимости от доступности нужного комплекта документов и загруженности ведомств.

Что дает оформление: право продать, подарить, завещать гараж, а также получить компенсацию в случае его сноса.

Программа гаражной амнистии действует до 1 сентября 2031 года.