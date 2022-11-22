https://ria.ru/20221122/ukraina-1833348410.html

Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры

Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры - РИА Новости, 22.11.2022

Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры

Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter потребовал прекратить поддерживать режим Владимира Зеленского за отказ Украины вести переговоры с Россией. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:01

2022-11-22T14:01

2022-11-22T14:43

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter потребовал прекратить поддерживать режим Владимира Зеленского за отказ Украины вести переговоры с Россией.Киевские власти подтвердили нежелание начинать диалог с Москвой, отметил политик.Накануне Филиппо заявил, что Франция продолжает безумные поставки оружия на Украину, игнорируя нужды собственной армии. По его мнению, военная помощь только разжигает кризис.Москва с 24 февраля проводит спецоперацию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221122/tma-1833242337.html

https://ria.ru/20221122/krym-1833290315.html

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в мире, владимир путин, джо байден, украина, киев, россия, twitter, владимир зеленский