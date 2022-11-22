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Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры - РИА Новости, 22.11.2022
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Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры
Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры - РИА Новости, 22.11.2022
Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры
Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter потребовал прекратить поддерживать режим Владимира Зеленского за отказ Украины вести переговоры с Россией. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:01
2022-11-22T14:43
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter потребовал прекратить поддерживать режим Владимира Зеленского за отказ Украины вести переговоры с Россией.Киевские власти подтвердили нежелание начинать диалог с Москвой, отметил политик.Накануне Филиппо заявил, что Франция продолжает безумные поставки оружия на Украину, игнорируя нужды собственной армии. По его мнению, военная помощь только разжигает кризис.Москва с 24 февраля проводит спецоперацию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221122/tma-1833242337.html
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в мире, владимир путин, джо байден, украина, киев, россия, twitter, владимир зеленский
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, Киев, Россия, Twitter, Владимир Зеленский
14:01 22.11.2022 (обновлено: 14:43 22.11.2022)
 
Экс-депутат Европарламента раскритиковал нежелание Киева вести переговоры

Экс-депутат Европарламента призвал прекратить поддерживать Киев за отказ вести переговоры

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter потребовал прекратить поддерживать режим Владимира Зеленского за отказ Украины вести переговоры с Россией.
Киевские власти подтвердили нежелание начинать диалог с Москвой, отметил политик.

"Как мы можем продолжать разрушать себя и опустошать запасы нашей армии для режима, который все равно не стремится к миру?! Хватит!" — возмутился он.

Накануне Филиппо заявил, что Франция продолжает безумные поставки оружия на Украину, игнорируя нужды собственной армии. По его мнению, военная помощь только разжигает кризис.
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Москва с 24 февраля проводит спецоперацию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
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