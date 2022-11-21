https://ria.ru/20221121/filippo-1833149700.html
Во Франции испугались последствий безумного решения властей по Украине
Во Франции испугались последствий безумного решения властей по Украине - РИА Новости, 21.11.2022
Во Франции испугались последствий безумного решения властей по Украине
Франция продолжает безумные поставки оружия на Украину, игнорируя нужды собственной армии, написал в Twitter бывший депутат Европейского парламента Флориан... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:11
2022-11-21T17:11
2022-11-21T18:37
в мире
украина
франция
себастьян лекорню
специальная военная операция на украине
сергей лавров
запорожская аэс
оон
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Франция продолжает безумные поставки оружия на Украину, игнорируя нужды собственной армии, написал в Twitter бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо."Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! <…> А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!" — подчеркнул он.По мнению Филиппо, военная помощь только разжигает кризис. Так, киевские власти получают дополнительное вооружение и боеприпасы для обстрелов Запорожской АЭС.Накануне французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Париж передал Киеву две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale. Кроме того, Франция будет обучать две тысячи украинских солдат в рамках программы Евросоюза, добавил он.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул, что поддерживающие киевский режим страны Запада становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831544835.html
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830950836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, себастьян лекорню, сергей лавров, запорожская аэс, оон
В мире, Украина, Франция, Себастьян Лекорню, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, ООН
17:11 21.11.2022 (обновлено: 18:37 21.11.2022)
Во Франции испугались последствий безумного решения властей по Украине
Экс-депутат Европарламента Филиппо: Франция поставляет оружие Украине в ущерб своей армии