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Косачев раскритиковал Столтенберга за слова про военную помощь Украине - РИА Новости, 22.11.2022
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Косачев раскритиковал Столтенберга за слова про военную помощь Украине
Косачев раскритиковал Столтенберга за слова про военную помощь Украине - РИА Новости, 22.11.2022
Косачев раскритиковал Столтенберга за слова про военную помощь Украине
"Одержимым политикам" на Западе, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, пора понять, что стремление к миру и поставка оружия на Украину — это... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T04:52
2022-11-22T07:17
в мире
константин косачев
украина
киев
мадрид
нато
совет федерации рф
йенс столтенберг
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Одержимым политикам" на Западе, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, пора понять, что стремление к миру и поставка оружия на Украину — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.Столтенберг, выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, сообщил, что организация "хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь" Киеву."Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры", — подчеркнул Косачев.Он также указал на противоречие в высказываниях генсека НАТО. Так, по словам Столтенберга, получается, что для начала движения к миру "нужно продолжать заваливать Киев оружием, пока там еще есть хоть кто-то, кто его может использовать, и чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение", заметил сенатор.Косачев считает, что если Столтенберг поддерживает эту логику, он действует не просто против интересов граждан стран Североатлантического альянса, но еще и потакает безумной логике украинских авантюристов, которые "сейчас выбирают между мировой войной и карой от местных наци в случае компромисса с Россией"."И им, похоже, первый сценарий намного приятнее. Вопрос и в том, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю для втягивания их в конфликт с ядерной державой? Почему-то менее значимые проблемы решаются голосованием, а вот вопрос жизни и смерти передан нескольким русофобствующим чиновникам, которых народы не выбирали", — заключил он.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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в мире, константин косачев, украина, киев, мадрид, нато, совет федерации рф, йенс столтенберг
В мире, Константин Косачев, Украина, Киев, Мадрид, НАТО, Совет Федерации РФ, Йенс Столтенберг
04:52 22.11.2022 (обновлено: 07:17 22.11.2022)
 
Косачев раскритиковал Столтенберга за слова про военную помощь Украине

Сенатор Косачев назвал генсека НАТО Столтенберга одержимым за призыв к помощи Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Одержимым политикам" на Западе, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, пора понять, что стремление к миру и поставка оружия на Украину — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Столтенберг, выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, сообщил, что организация "хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь" Киеву.
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"Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры", — подчеркнул Косачев.
Он также указал на противоречие в высказываниях генсека НАТО. Так, по словам Столтенберга, получается, что для начала движения к миру "нужно продолжать заваливать Киев оружием, пока там еще есть хоть кто-то, кто его может использовать, и чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение", заметил сенатор.

"Ну а про "приемлемое для Украины" решение вообще очень опасная оговорка: все больше политиков и экспертов в странах НАТО констатируют, что интересы и цели Киева и стран альянса в этом пункте далеко не идентичны. Приемлемым — а точнее жизненно важным лично для Зеленского и его окружения (не для Украины) является прямое вовлечение НАТО в конфликт. Через немедленное членство Украины в блоке, создание бесполетной зоны и так далее", — написал политик.

Косачев считает, что если Столтенберг поддерживает эту логику, он действует не просто против интересов граждан стран Североатлантического альянса, но еще и потакает безумной логике украинских авантюристов, которые "сейчас выбирают между мировой войной и карой от местных наци в случае компромисса с Россией".
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"И им, похоже, первый сценарий намного приятнее. Вопрос и в том, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю для втягивания их в конфликт с ядерной державой? Почему-то менее значимые проблемы решаются голосованием, а вот вопрос жизни и смерти передан нескольким русофобствующим чиновникам, которых народы не выбирали", — заключил он.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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