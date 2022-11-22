https://ria.ru/20221122/tomsk-1833316974.html

Мазур представил бюджет Томской области с ростом доходов на 16 процентов

Мазур представил бюджет Томской области с ростом доходов на 16 процентов - РИА Новости, 22.11.2022

Мазур представил бюджет Томской области с ростом доходов на 16 процентов

Губернатор Томской области Владимир Мазур на встрече с депутатами законодательной думы Томской области представил областной бюджет на следующий год с... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:45

2022-11-22T12:45

2022-11-22T12:45

томская область

экономика

владимир мазур

томская область

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур на встрече с депутатами законодательной думы Томской области представил областной бюджет на следующий год с запланированным ростом собственных доходов на 16%, сообщает во вторник обладминистрация."Ставлю перед исполнительной властью задачу принимать нестандартные решения по мобилизации доходов, эффективно работать с крупными налогоплательщиками", - сказал депутатам глава региона в ходе так называемого "нулевого чтения" бюджета.Мазур подчеркнул, что новый финансовый год готовит Томской области новые вызовы, в связи с чем в проект бюджета заложен темп роста по собственным доходам в 16% к уровню 2022 года. Власти планируют снижать долговую нагрузку региона, а для этого необходим профицитный бюджет, добиться которого можно только за счет увеличения доходов, пояснил он.Среди ключевых направлений расходов бюджета губернатор отметил социальную поддержку жителей Томской области. На нее в проекте бюджета предусмотрено почти 9,5 миллиарда рублей. Значительные суммы направляются на образование (строительство и капремонт школ, детсадов и так далее), здравоохранение (строительство и ремонт медучреждений) и культуру (капремонт театра драмы и театра "Скоморох", Большого концертного зала, библиотеки имени Пушкина, детских школ искусств).Мазур отметил, что бюджет будет оказывать поддержку людям и бизнесу, развивая ключевые для региона сектора промышленности и реализуя инфраструктурные проекты. Речь идет о строительстве, ремонте и освещении дорог, поддержке АПК, газификации. Регион возобновляет проект "Бюджетный дом" по строительству жилья для специалистов социальной сферы, а также направит более 100 миллионов рублей на решение проблем с твердыми коммунальными отходами.Владимир Мазур подчеркнул, что благодаря активной работе региональной исполнительной и законодательной власти, Совета Федерации и Минфина, начинается решаться давняя проблема межбюджетных отношений."Если говорить о нецелевой финансовой помощи, то нам удалось добиться самого значительного за последние годы роста федеральных трансфертов – на 30%! В Сибири такой рост только у нас и у Омской области. Это результат нашей с вами совместной лоббистской работы. Эта помощь увеличилась на 2 миллиарда рублей без учета разовой дотации в полмиллиарда рублей, которые мы получили в этом году, полностью направив ее на решение проблем муниципалитетов", - сказал он.

https://ria.ru/20221121/reaktor-1833197075.html

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томская область

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экономика, владимир мазур, томская область, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)