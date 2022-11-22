https://ria.ru/20221122/ssha-1833232750.html

Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников

Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников - РИА Новости, 22.11.2022

Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников

Администрация США пытается избежать забастовки железнодорожников, но готовит планы и на случай, если она произойдет, сообщила официальный представитель Белого... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T01:32

2022-11-22T01:32

2022-11-22T01:32

в мире

карин жан-пьер

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Администрация США пытается избежать забастовки железнодорожников, но готовит планы и на случай, если она произойдет, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Как мы делаем по всем вопросам, наша команда продолжает готовиться к любым исходам", - сказала Жан-Пьер.Она подчеркнула, что президент США Джо Байден считает неприемлемой перспективу забастовки железнодорожников. "Президент сосредоточен на том, чтобы защитить американские семьи, избежав закрытия железных дорог", - заявила она.Ранее в ноябре СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не достигнув соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли. По оценкам CNN, может остановиться порядка 30% национальных грузовых перевозок, что приведет к обширным перебоям в экономике.В настоящее время восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным изданий, три профсоюза ранее уже отвергли предложенные временным соглашением условия и готовятся выйти на забастовку.В сентябре при участии администрации Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.

https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833229716.html

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в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша