https://ria.ru/20221122/ssha-1833232750.html
Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников
Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников - РИА Новости, 22.11.2022
Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников
Администрация США пытается избежать забастовки железнодорожников, но готовит планы и на случай, если она произойдет, сообщила официальный представитель Белого... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:32
2022-11-22T01:32
2022-11-22T01:32
в мире
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Администрация США пытается избежать забастовки железнодорожников, но готовит планы и на случай, если она произойдет, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Как мы делаем по всем вопросам, наша команда продолжает готовиться к любым исходам", - сказала Жан-Пьер.Она подчеркнула, что президент США Джо Байден считает неприемлемой перспективу забастовки железнодорожников. "Президент сосредоточен на том, чтобы защитить американские семьи, избежав закрытия железных дорог", - заявила она.Ранее в ноябре СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не достигнув соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли. По оценкам CNN, может остановиться порядка 30% национальных грузовых перевозок, что приведет к обширным перебоям в экономике.В настоящее время восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным изданий, три профсоюза ранее уже отвергли предложенные временным соглашением условия и готовятся выйти на забастовку.В сентябре при участии администрации Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.
https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833229716.html
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в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, США
Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников
Жан-Пьер заявила, что Белый дом готовит планы на случай забастовки железнодорожников
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Администрация США пытается избежать забастовки железнодорожников, но готовит планы и на случай, если она произойдет, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как мы делаем по всем вопросам, наша команда продолжает готовиться к любым исходам", - сказала Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что президент США Джо Байден
считает неприемлемой перспективу забастовки железнодорожников. "Президент сосредоточен на том, чтобы защитить американские семьи, избежав закрытия железных дорог", - заявила она.
Ранее в ноябре СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не достигнув соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли. По оценкам CNN, может остановиться порядка 30% национальных грузовых перевозок, что приведет к обширным перебоям в экономике.
В настоящее время восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным изданий, три профсоюза ранее уже отвергли предложенные временным соглашением условия и готовятся выйти на забастовку.
В сентябре при участии администрации Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.