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Эрдоган обвинил Россию в "невыполнении обязательств" по Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
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Эрдоган обвинил Россию в "невыполнении обязательств" по Сирии
Эрдоган обвинил Россию в "невыполнении обязательств" по Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
Эрдоган обвинил Россию в "невыполнении обязательств" по Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:36
2022-11-22T12:39
в мире
сирия
турция
россия
сирийские демократические силы
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование."У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами.… Здесь нет никаких ограничений. Продолжение этой операции находится в повестке дня. Мы делали все необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начинается очередной - 19-й - раунд переговоров по Сирии, Турция - наряду с Россией и Ираном - является страной-гарантом по сирийским переговорам.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833241614.html
https://ria.ru/20221122/erdogan-1833239569.html
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в мире, сирия, турция, россия, сирийские демократические силы, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сирия, Турция, Россия, Сирийские демократические силы, Реджеп Тайип Эрдоган
07:36 22.11.2022 (обновлено: 12:39 22.11.2022)
 
Эрдоган обвинил Россию в "невыполнении обязательств" по Сирии

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении антитеррористических обязательств по Сирии и Ираку

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
© POOL
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.
РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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"У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами.… Здесь нет никаких ограничений. Продолжение этой операции находится в повестке дня. Мы делали все необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начинается очередной - 19-й - раунд переговоров по Сирии, Турция - наряду с Россией и Ираном - является страной-гарантом по сирийским переговорам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
В миреСирияТурцияРоссияСирийские демократические силыРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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