19:32 22.11.2022 (обновлено: 19:51 22.11.2022)
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин и Алиев обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября сего года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Также президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнули важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.