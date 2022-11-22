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Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 22.11.2022
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:32
2022-11-22T19:51
сочи
цены на нефть
ильхам алиев
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей, сообщила во вторник пресс-служба Кремля."Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября сего года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне", - говорится в сообщении.Также президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнули важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221119/karabakh-1832805169.html
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сочи, цены на нефть, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, россия, армения, в мире, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе, григорий карасин
Сочи, Цены на нефть, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Армения, В мире, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Григорий Карасин
19:32 22.11.2022 (обновлено: 19:51 22.11.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин и Алиев обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября сего года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне", - говорится в сообщении.
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Также президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнули важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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СочиЦены на нефтьИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанРоссияАрменияВ миреСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границеГригорий Карасин
 
 
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