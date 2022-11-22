https://ria.ru/20221122/putin-1833480087.html

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с Алиевым - РИА Новости, 22.11.2022

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:32

2022-11-22T19:32

2022-11-22T19:51

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей, сообщила во вторник пресс-служба Кремля."Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября сего года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне", - говорится в сообщении.Также президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнули важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221119/karabakh-1832805169.html

https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html

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