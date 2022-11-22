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Ивановские поезда "Орланы" признаны лучшим проектом пригородного сообщения - РИА Новости, 22.11.2022
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Ивановские поезда "Орланы" признаны лучшим проектом пригородного сообщения
Ивановские поезда "Орланы" признаны лучшим проектом пригородного сообщения - РИА Новости, 22.11.2022
Ивановские поезда "Орланы" признаны лучшим проектом пригородного сообщения
Проект создания маршрутной сети пригородного ж/д сообщения поездами "Орлан" в Ивановской области признан лучшим в России, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:01
2022-11-22T12:01
ивановская область
иваново
олег белозеров
станислав воскресенский
ржд
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ИВАНОВО, 22 ноя — РИА Новости. Проект создания маршрутной сети пригородного ж/д сообщения поездами "Орлан" в Ивановской области признан лучшим в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Традиционно награждение победителей премии прошло в финальный день Международного форума "Транспорт России". Проект новой маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения на поездах "Орлан" в Ивановской области победил в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей, достигнутых между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым. Первым шагом в этой работе стал запуск скоростного рельсового автобуса РА-3 "Орлан" по маршруту Иваново – Кинешма 30 июля 2020 года. В мае 2021 года открыта новая маршрутная сеть пригородного транспорта, которая связала между собой города региона. Подвижной состав пригородного железнодорожного транспорта полностью заменен на современные и комфортные рельсовые автобусы "Орлан"."Всего по новой сети ежедневно курсируют 44 поезда, часть из которых синхронизирована с "Ласточкой" Москва-Иваново. Пассажирские перевозки "Орланами" за период действия сети выросли в два раза. Проект реализован без дополнительных инвестиций за счет текущей деятельности РЖД, СППК и Правительства Ивановской области", – отметили в пресс-службе.Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным советом Минтранса России и в этом году вручена в девятый раз. Премия призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы. Участвовать в конкурсе на соискание премии могли реализованные проекты, получившие практическое применение в сфере транспорта в 2021-2022 годах.
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иваново, олег белозеров, станислав воскресенский, ржд
Ивановская область, Иваново, Олег Белозеров, Станислав Воскресенский, РЖД
12:01 22.11.2022
 

Ивановские поезда "Орланы" признаны лучшим проектом пригородного сообщения

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкРельсовый автобус "Орлан" в Иваново
Рельсовый автобус Орлан в Иваново - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Рельсовый автобус "Орлан" в Иваново
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 22 ноя — РИА Новости. Проект создания маршрутной сети пригородного ж/д сообщения поездами "Орлан" в Ивановской области признан лучшим в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Традиционно награждение победителей премии прошло в финальный день Международного форума "Транспорт России". Проект новой маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения на поездах "Орлан" в Ивановской области победил в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта", - сказал собеседник агентства.
В Ивановской области привели в порядок 95% опорной сети дорог - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:04Ивановская область
В Ивановской области привели в порядок 95% опорной сети дорог
Он добавил, что развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей, достигнутых между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым. Первым шагом в этой работе стал запуск скоростного рельсового автобуса РА-3 "Орлан" по маршруту Иваново – Кинешма 30 июля 2020 года. В мае 2021 года открыта новая маршрутная сеть пригородного транспорта, которая связала между собой города региона. Подвижной состав пригородного железнодорожного транспорта полностью заменен на современные и комфортные рельсовые автобусы "Орлан".
"Всего по новой сети ежедневно курсируют 44 поезда, часть из которых синхронизирована с "Ласточкой" Москва-Иваново. Пассажирские перевозки "Орланами" за период действия сети выросли в два раза. Проект реализован без дополнительных инвестиций за счет текущей деятельности РЖД, СППК и Правительства Ивановской области", – отметили в пресс-службе.
Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным советом Минтранса России и в этом году вручена в девятый раз. Премия призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы. Участвовать в конкурсе на соискание премии могли реализованные проекты, получившие практическое применение в сфере транспорта в 2021-2022 годах.
 
Ивановская областьИвановоОлег БелозеровСтанислав ВоскресенскийРЖД
 
 
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