https://ria.ru/20221122/prichina-1833216016.html

Британия нашла новую причину бояться России

Британия нашла новую причину бояться России - РИА Новости, 22.11.2022

Британия нашла новую причину бояться России

Коллективную Европу даже пугать не нужно: она великолепно справляется с этой задачей самостоятельно. Британские СМИ разразились серией публикаций, общий... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:00

2022-11-22T17:32

в мире

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россия

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

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Коллективную Европу даже пугать не нужно: она великолепно справляется с этой задачей самостоятельно. Британские СМИ разразились серией публикаций, общий смысловой и эмоциональный мотив которых можно выразить так: "Россия сжимает свои атомные пальцы на шее свободного мира" — и речь тут вовсе не об угрозе применения ядерного оружия.Аналитики по ту сторону Ла-Манша на пороге первых холодов внезапно вспомнили, что, помимо распиаренного природного газа и обожаемых Лондоном ВИЭ, в производстве электричества — ключевого ресурса современной жизнедеятельности — немалую роль играют атомные электростанции. Они проанализировали данные и с тоской констатируют, что и здесь обнаружился внезапный русский крючок, вырвать который можно только, что называется, с мясом, но и это вовсе не панацея.Перед тем как перейти к цифрам статистики и упрямым фактам, позволим себе обратить внимание на сугубо гуманитарный аспект, а именно на лексико-психологические детали упомянутых публикаций.Трудом западных журналистов формируется совершенно однозначный фон, на котором Россия выступает вечным шантажистом и агрессором. В частности, читателю в ультимативной форме сообщают, что это Владимир Путин (лично и как воплощение всего русского для Запада) перекрыл вначале поставки природного газа в Европу, а теперь грозит развернуть и караваны с урановым топливом для британских и европейских реакторов. Стиль и порядок изложения выстроены так, что рядовой британец, замученный работой и повседневными проблемами, будет совершенно убежден, что это злые русские задолго до начала СВО урезали поставки энергоносителей, а теперь и вовсе пытаются таким образом задушить свободный мир демократии. И нигде ни единого слова о том, что Москва годами напролет убеждала Брюссель и Лондон в выгодности долгосрочных контрактов, что абсолютно все соглашения были скрупулезно выполнены до последнего кубометра и литра, что Россия много лет терпела выходки Киева, включая воровство газа и прямой шантаж, только чтобы обеспечить эти самые контракты. Нет упоминаний о том, что строительство "Северных потоков" было не коварным ходом, чтобы подсадить Европу на русский газ, а критической необходимостью, так как украинский маршрут превратился в нечто сродни путешествию через Аденский залив вдоль побережья Сомали. Что после отказа Болгарии от строительства "Южного потока" для поддержания объемов обоюдовыгодной торговли пришлось строить уже поток "Турецкий". И что газовые магистрали на дне Балтики были взорваны — да так спешно, что следственная комиссия, краснея, поныне отказывается назвать прямую причину и исполнителя диверсии.Посыл прост и безальтернативен: Россия — сумрачная, агрессивная страна и главная задача всего просвещенного человечества состоит в том, чтобы как можно быстрее вырваться из ее тисков. В данном случае урановых. Но здесь, как и во множестве других энергетических и финансовых сфер, сделать гораздо сложнее, чем сказать.Конкретно в Великобритании, невзирая на все ухищрения, подтасовку цифр и восторженные доклады, так и не удалось реализовать концепцию обеспечения страны электроэнергией на базе возобновляемых источников. Единственный — при этом весьма сомнительный в текущих условиях — успех можно отметить в отказе от сжигания угля. Его доля в энергобалансе королевства сейчас составляет четыре процента и даже умудряется показывать рост.Что касается атомной отрасли, то в строю у британцев находится пять АЭС с девятью рабочими реакторами с совокупной установленной мощностью 5,9 гигаватта. Они производят 20 процентов всего электричества, при этом, исходя из отчета правительства по итогам 2021 года, бытовой сектор потребляет столько же киловатт-часов, сколько и весь транспорт в стране, и вдвое больше, чем промышленность.Если учесть, что предприятия, фабрики и заводы во всем мире по умолчанию являются якорными потребителями, это косвенно указывает как минимум на отсутствие роста промышленности.Британские аналитики с тревогой напоминают, что каждый пятый реактор Евросоюза работает на российском обогащенном уране и если в случае с природным газом можно "походить по рынку" и купить втридорога американский СПГ, то с топливом для АЭС все гораздо хуже. Других продавцов просто нет, потому что даже Соединенные Штаты закупают у подразделений "Росатома" порядка 15 процентов топлива для собственных электростанций, помимо этого Россия контролирует 30 процентов рынка различных продуктов обогащения вроде изотопов для медицины. Британцев утешают тем фактом, что основная часть урана для собственных реакторов закупается в Австралии и Канаде, правда, за кадром остается то обстоятельство, что нарастить поставки крайне сложно, более того, западные атомщики давно и намертво уперлись в физический потолок обогащения. На сегодняшний день немногие производители ядерного топлива предлагают уран, обогащенный лишь до 5,5 процента и не выше. В это же время Россия предлагает широкий выбор продукции, включая так называемое HALEU-топливо со степенью обогащения 19,5 процента, то есть чуть ниже предела, разрешенного в рамках международного соглашения о нераспространении ядерного оружия.Вообще, тема топлива для атомных реакторов чрезвычайно обширна и погружаться в детали здесь можно часами, мы же не просто так упомянули о перспективных образцах.Официальный Лондон уже почти десять лет натужно пытается изобразить возрождение национальной атомной энергетики. Получается откровенно плохо, так как собственные компетенции в реакторостроении британцы благополучно растеряли, французы в одиночку помочь соседям не могут, а китайцев Британия просто выставила за дверь, тем самым отложив даже перспективы строительства полноценного реактора (первого за 30 лет) на неопределенный срок. Кое-где в прессе еще проскакивают робкие заметки, полные надежды на возобновление строительства третьего энергоблока АЭС Sizewell, но, с учетом того что его проектная стоимость уже составляет умопомрачительные 20 миллиардов фунтов, ожиданиям этим вряд ли суждено стать реальностью.Потому Лондон делает ставку на малые модульные реакторы (ММР), которые та же пресса преподносит как панацею и гарант будущего. Часть правды тут, несомненно, присутствует — за тем лишь исключением, что в настоящий момент единственный рабочий экземпляр в тестовом режиме испытывается в Китае, а у коллективного Запада ММР пока реализованы в виде концепции на бумаге. Вторая сложность связана с тем, что реакторы хоть и называются малыми, однако политики возлагают на них очень большие надежды. Проще говоря, Брюссель и Лондон вместо пары больших реакторов мечтают построить кластер ММР, которые будут выдавать сопоставимую мощность. Законам физики, впрочем, желания политиков глубоко индифферентны, и потому для реализации концепции требуется топливо нового поколения. То самое HALEU, которое на фоне стандартного обогащенного урана выглядит как высокооктановый бензин против дров.Британия ужасно хочет вырваться из оков энергодефицита и, правильно оценивая перспективность источников энергии, делает ставку на атом. Например, не так давно был образован фонд Future Nuclear Enabling Fund, куда правительство с ходу вложило 120 миллионов фунтов и готово добавить еще 700 с единственной задачей — выдернуть британского атомного бегемота из болота стагнации. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день HALEU-топливо производится в крайне ограниченных объемах и только в интересах десятка исследовательских реакторов в странах ЕС. В США топливо производят путем "разбавления" высокообогащенного урана, который без затей извлекают из военных ядерных зарядов. Данная технология — это путь в никуда, так как объем подобного ресурса ограничен, а потребности в HALEU постоянно растут. Если сейчас Евросоюзу требуется полторы тонны такого топлива в год, то далее — с учетом страстного желания массово строить малые реакторы — прогнозировать потребность не берется вообще никто.Правда, есть еще одна страна, единственная, кто разработала и освоила промышленное производство HALEU путем дообогащения топливного урана с 5 до 19,5 процента. У Британии и всех прочих желающих шагнуть в светлое атомное будущее выбор не особо велик. Либо обратиться к единственному продавцу, либо до бесконечности бродить среди пустых прилавков.

https://ria.ru/20221119/britaniya-1832783976.html

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https://ria.ru/20221119/britaniya-1832665882.html

https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html

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в мире, авторы, владимир путин, россия, лондон, европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, южный поток