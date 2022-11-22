https://ria.ru/20221122/priamure-1833246447.html

Приамурье может стать главным регионом России в сотрудничестве с Китаем

Приамурье может стать главным регионом России в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 22.11.2022

Приамурье может стать главным регионом России в сотрудничестве с Китаем

Международные трансграничные проекты в Амурской области помогут ей стать главным регионом в российско-китайском сотрудничестве, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:03

2022-11-22T08:03

2022-11-22T08:03

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

юрий трутнев

амурская область

россия

китай

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя - РИА Новости. Международные трансграничные проекты в Амурской области помогут ей стать главным регионом в российско-китайском сотрудничестве, заявил губернатор Василий Орлов.Как сообщает правительство Приамурья, регион помогает разработать прототип международной территории опережающего развития. Курсанты программы "Муравьев-Амурский 2030" при поддержке экспертов региона и Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) прорабатывают свой вариант режима трансграничной зоны."У нас реализуется несколько трансграничных проектов: канатная дорога, открыт автомобильный мост в Китай, в перспективе – железнодорожный мост Джалинда – Мохэ. Всё это позволяет области динамично развиваться и поможет стать главным регионом в российско-китайском сотрудничестве… Разработанные вами предложения будут представлены на федеральном уровне и возможно будут использованы при создании международных ТОР", - отметил на встрече с курсантами Орлов.Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" отметили, что для управления трансграничной зоной необходимо создать управляющую компанию на паритетной основе. Для инвесторов проекта они предлагают создать единые правила сертификации товаров и услуг через "единое окно", отменить импортные и экспортные пошлины для произведенных в зоне товаров. Земельные участки планируют передавать управляющей компании, которая будет сдавать их в аренду на льготной основе резидентам зоны. Инфраструктуру каждая страна создает на своей территории самостоятельно.Заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов отметил, что разработка универсальной трансграничной зоны позволит выходить на тихоокеанские рынки совместно с Китаем, создавать совместные предприятия.Проект закона о международных территориях опережающего развития планируется внести на согласование российского кабмина до конца 2022 года. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что российская сторона параллельно с работой над созданием международных территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке обсуждает вопрос сотрудничества в рамках этого режима с китайскими компаниями.

https://realty.ria.ru/20221102/infrastruktura-1828569736.html

https://ria.ru/20221117/reysy-1832135001.html

амурская область

россия

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, василий орлов (губернатор), юрий трутнев, амурская область, россия, китай