НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде
Депутат Рады Чернев заявил о ревизии складов в НАТО для передачи оружия Украине
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что на фоне истощения запасов оружия в странах Запада североатлантический альянс намерен увеличить поставки вооружения Киеву, применяя все доступные инструменты, запущен аудит остатков на складах.
"Провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть. Но НАТО прилагает все усилия и включает все имеющиеся инструменты, чтобы потоки помощи не только не уменьшись, но и увеличивались", - написал Чернев в своей социальной сети. Он отметил, что все страны НАТО проводят аудит и ревизию всего имеющегося оружия и боеприпасов, чтобы "найти остатки на складах, которые можно передать Украине". Кроме того, он отметил, что альянс в порядке исключения позволил своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины.
Депутат добавил также, что со стороны НАТО ведутся переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долговременных контрактах. Так, по его словам, часть изготовленного оружия будет направлена на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, а часть будет направлена непосредственно Украине.
Ранее Столтенберг, выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи НАТО, отметил, что организация хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь Киеву.
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя слова генсека НАТО о приемлемом для Украины мирном урегулировании и продолжении военной помощи Киеву, заявил, что "одержимым политикам" на Западе пора понять, что стремление к миру и поставка оружия на Украину - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, а "больше смертей ради мира" не то, что приблизит переговоры.