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НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/nato-1833357036.html
НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде
НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде - РИА Новости, 22.11.2022
НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде
Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что на фоне истощения запасов... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:13
2022-11-22T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что на фоне истощения запасов оружия в странах Запада североатлантический альянс намерен увеличить поставки вооружения Киеву, применяя все доступные инструменты, запущен аудит остатков на складах."Провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть. Но НАТО прилагает все усилия и включает все имеющиеся инструменты, чтобы потоки помощи не только не уменьшись, но и увеличивались", - написал Чернев в своей социальной сети. Он отметил, что все страны НАТО проводят аудит и ревизию всего имеющегося оружия и боеприпасов, чтобы "найти остатки на складах, которые можно передать Украине". Кроме того, он отметил, что альянс в порядке исключения позволил своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины.Депутат добавил также, что со стороны НАТО ведутся переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долговременных контрактах. Так, по его словам, часть изготовленного оружия будет направлена на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, а часть будет направлена непосредственно Украине.Ранее Столтенберг, выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи НАТО, отметил, что организация хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь Киеву.Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя слова генсека НАТО о приемлемом для Украины мирном урегулировании и продолжении военной помощи Киеву, заявил, что "одержимым политикам" на Западе пора понять, что стремление к миру и поставка оружия на Украину - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, а "больше смертей ради мира" не то, что приблизит переговоры.
https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html
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в мире, украина, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 22.11.2022
 
НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде

Депутат Рады Чернев заявил о ревизии складов в НАТО для передачи оружия Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что на фоне истощения запасов оружия в странах Запада североатлантический альянс намерен увеличить поставки вооружения Киеву, применяя все доступные инструменты, запущен аудит остатков на складах.
"Провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть. Но НАТО прилагает все усилия и включает все имеющиеся инструменты, чтобы потоки помощи не только не уменьшись, но и увеличивались", - написал Чернев в своей социальной сети. Он отметил, что все страны НАТО проводят аудит и ревизию всего имеющегося оружия и боеприпасов, чтобы "найти остатки на складах, которые можно передать Украине". Кроме того, он отметил, что альянс в порядке исключения позволил своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины.
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Депутат добавил также, что со стороны НАТО ведутся переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долговременных контрактах. Так, по его словам, часть изготовленного оружия будет направлена на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, а часть будет направлена непосредственно Украине.
Ранее Столтенберг, выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи НАТО, отметил, что организация хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь Киеву.
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя слова генсека НАТО о приемлемом для Украины мирном урегулировании и продолжении военной помощи Киеву, заявил, что "одержимым политикам" на Западе пора понять, что стремление к миру и поставка оружия на Украину - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, а "больше смертей ради мира" не то, что приблизит переговоры.
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