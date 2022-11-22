https://ria.ru/20221122/nato-1833357036.html

НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде

НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде - РИА Новости, 22.11.2022

НАТО проводит ревизию складов для передачи оружия Украине, заявили в Раде

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что на фоне истощения запасов... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:13

2022-11-22T14:13

2022-11-22T14:13

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что на фоне истощения запасов оружия в странах Запада североатлантический альянс намерен увеличить поставки вооружения Киеву, применяя все доступные инструменты, запущен аудит остатков на складах."Провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть. Но НАТО прилагает все усилия и включает все имеющиеся инструменты, чтобы потоки помощи не только не уменьшись, но и увеличивались", - написал Чернев в своей социальной сети. Он отметил, что все страны НАТО проводят аудит и ревизию всего имеющегося оружия и боеприпасов, чтобы "найти остатки на складах, которые можно передать Украине". Кроме того, он отметил, что альянс в порядке исключения позволил своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины.Депутат добавил также, что со стороны НАТО ведутся переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долговременных контрактах. Так, по его словам, часть изготовленного оружия будет направлена на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, а часть будет направлена непосредственно Украине.Ранее Столтенберг, выступая в Мадриде на заседании парламентской ассамблеи НАТО, отметил, что организация хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому она должна продолжать военную помощь Киеву.Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя слова генсека НАТО о приемлемом для Украины мирном урегулировании и продолжении военной помощи Киеву, заявил, что "одержимым политикам" на Западе пора понять, что стремление к миру и поставка оружия на Украину - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия, а "больше смертей ради мира" не то, что приблизит переговоры.

https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр