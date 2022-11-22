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Минцифры предложило дополнительные требования к разработчикам ПО из реестра - РИА Новости, 22.11.2022
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Минцифры предложило дополнительные требования к разработчикам ПО из реестра
Минцифры предложило дополнительные требования к разработчикам ПО из реестра - РИА Новости, 22.11.2022
Минцифры предложило дополнительные требования к разработчикам ПО из реестра
Минцифры РФ предложило обязать разработчиков прикладного и системного софта, который включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО),... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:59
2022-11-22T18:59
технологии
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предложило обязать разработчиков прикладного и системного софта, который включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО), обеспечивать его работу под управлением минимум одной отечественной операционной системы (ОС), соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Проектом постановления определяются дополнительные требования к прикладному и системному программному обеспечению, включенному в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр программного обеспечения), в том числе: ... программное обеспечение должно работать под управлением не менее одной российской операционной системы, прошедшей процедуру подтверждения соответствия дополнительным требованиям", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.Кроме того, проект предлагает обязать разработчиков прикладного и системного софта обеспечить его совместимость минимум с одним центральным процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции.Отмечается, что в случае доступа пользователя к ПО с использованием интернет-браузера, оно должно обеспечивать возможность использования не менее одного интернет-браузера, сведения о котором включены в реестр программного обеспечения.Согласно информации из пояснительной записки к проекту, указанные требования будут распространяться на следующее ПО из реестра российского софта: операционные системы общего назначения, средства управления базами данных, офисные приложения, коммуникационное программное обеспечение, офисные пакеты и другие.В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.
https://ria.ru/20221116/po-1831932592.html
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технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
18:59 22.11.2022
 
Минцифры предложило дополнительные требования к разработчикам ПО из реестра

Минцифры предложило обеспечить работу ПО из реестра минимум на одной российской ОС

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предложило обязать разработчиков прикладного и системного софта, который включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО), обеспечивать его работу под управлением минимум одной отечественной операционной системы (ОС), соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Проектом постановления определяются дополнительные требования к прикладному и системному программному обеспечению, включенному в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр программного обеспечения), в том числе: ... программное обеспечение должно работать под управлением не менее одной российской операционной системы, прошедшей процедуру подтверждения соответствия дополнительным требованиям", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
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Кроме того, проект предлагает обязать разработчиков прикладного и системного софта обеспечить его совместимость минимум с одним центральным процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции.
Отмечается, что в случае доступа пользователя к ПО с использованием интернет-браузера, оно должно обеспечивать возможность использования не менее одного интернет-браузера, сведения о котором включены в реестр программного обеспечения.
Согласно информации из пояснительной записки к проекту, указанные требования будут распространяться на следующее ПО из реестра российского софта: операционные системы общего назначения, средства управления базами данных, офисные приложения, коммуникационное программное обеспечение, офисные пакеты и другие.
В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.
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ТехнологииМаксут ШадаевРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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