https://ria.ru/20221122/ledokol-1833338898.html
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:38
2022-11-22T13:38
2022-11-22T13:38
владимир путин
россия
санкт-петербург
объединенная судостроительная корпорация
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия".Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Длина судна - более 170 метров. До спуска на "Якутию" были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров.Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, санкт-петербург, объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Объединенная судостроительная корпорация, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
Президент Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"