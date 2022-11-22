https://ria.ru/20221122/ledokol-1833338898.html

Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"

Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022

Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"

Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:38

2022-11-22T13:38

2022-11-22T13:38

владимир путин

россия

санкт-петербург

объединенная судостроительная корпорация

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия".Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Длина судна - более 170 метров. До спуска на "Якутию" были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров.Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.

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россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, санкт-петербург, объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество