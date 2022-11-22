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Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:38
2022-11-22T13:38
владимир путин
россия
санкт-петербург
объединенная судостроительная корпорация
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия".Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Длина судна - более 170 метров. До спуска на "Якутию" были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров.Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.
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россия
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владимир путин, россия, санкт-петербург, объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Объединенная судостроительная корпорация, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
13:38 22.11.2022
 
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"

Президент Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия".
Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Длина судна - более 170 метров. До спуска на "Якутию" были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров.
Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.
Атомный ледокол класса Урал - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:04
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
 
Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбъединенная судостроительная корпорацияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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