https://ria.ru/20221122/kitay-1833406341.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением

Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением - РИА Новости, 22.11.2022

Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо и выразил соболезнования в связи с землетрясением на острове Ява, которое... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:01

2022-11-22T16:01

2022-11-22T16:01

в мире

си цзиньпин

джоко видодо

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индонезия

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мид кнр

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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо и выразил соболезнования в связи с землетрясением на острове Ява, которое унесло жизни более 260 человек, сообщает во вторник МИД КНР."Был потрясен, узнав о землетрясении в Индонезии, которое привело к крупным человеческим жертвам и материальному ущербу. От имени китайского правительства и китайского народа, выражаю глубокие сожаления по поводу гибели людей, искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", - приводит МИД слова Си Цзиньпина.Он также выразил уверенность, что под руководством Видодо народ в пострадавших районах сможет победить бедствие и восстановить свои дома.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. По последним данным, оно унесло жизни 268 человек, среди них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл, по крайней мере, одну деревню.

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833300613.html

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833349497.html

китай

индонезия

ява (остров)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, джоко видодо, китай, индонезия, ява (остров), мид кнр