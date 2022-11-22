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Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением - РИА Новости, 22.11.2022
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Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением
Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением - РИА Новости, 22.11.2022
Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением
Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо и выразил соболезнования в связи с землетрясением на острове Ява, которое... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:01
2022-11-22T16:01
в мире
си цзиньпин
джоко видодо
китай
индонезия
ява (остров)
мид кнр
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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо и выразил соболезнования в связи с землетрясением на острове Ява, которое унесло жизни более 260 человек, сообщает во вторник МИД КНР."Был потрясен, узнав о землетрясении в Индонезии, которое привело к крупным человеческим жертвам и материальному ущербу. От имени китайского правительства и китайского народа, выражаю глубокие сожаления по поводу гибели людей, искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", - приводит МИД слова Си Цзиньпина.Он также выразил уверенность, что под руководством Видодо народ в пострадавших районах сможет победить бедствие и восстановить свои дома.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. По последним данным, оно унесло жизни 268 человек, среди них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл, по крайней мере, одну деревню.
https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833300613.html
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в мире, си цзиньпин, джоко видодо, китай, индонезия, ява (остров), мид кнр
В мире, Си Цзиньпин, Джоко Видодо, Китай, Индонезия, Ява (остров), МИД КНР
16:01 22.11.2022
 
Си Цзиньпин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением

Глава Китая Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Индонезии после землетрясения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо и выразил соболезнования в связи с землетрясением на острове Ява, которое унесло жизни более 260 человек, сообщает во вторник МИД КНР.
"Был потрясен, узнав о землетрясении в Индонезии, которое привело к крупным человеческим жертвам и материальному ущербу. От имени китайского правительства и китайского народа, выражаю глубокие сожаления по поводу гибели людей, искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", - приводит МИД слова Си Цзиньпина.
Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:57
Страшное землетрясение в Индонезии
Он также выразил уверенность, что под руководством Видодо народ в пострадавших районах сможет победить бедствие и восстановить свои дома.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. По последним данным, оно унесло жизни 268 человек, среди них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл, по крайней мере, одну деревню.
Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
14:01
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268 человек
 
В миреСи ЦзиньпинДжоко ВидодоКитайИндонезияЯва (остров)МИД КНР
 
 
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