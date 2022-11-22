https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html

"Тучи сгущаются". Зачем Токаев переизбрался президентом Казахстана

"Тучи сгущаются". Зачем Токаев переизбрался президентом Казахстана - РИА Новости, 22.11.2022

"Тучи сгущаются". Зачем Токаев переизбрался президентом Казахстана

На внеочередных выборах за Касым-Жомарта Токаева проголосовали более 81 процента избирателей при почти 70-процентной явке. Ни один из пяти соперников не набрал... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:00

2022-11-22T09:14

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. На внеочередных выборах за Касым-Жомарта Токаева проголосовали более 81 процента избирателей при почти 70-процентной явке. Ни один из пяти соперников не набрал и 3,5. Примечательно, что кандидаты даже не стали тратиться на агитацию: бесспорный фаворит был очевиден. Что ждет республику в ближайшие годы — в материале РИА Новости.Оглушительная победаПо словам Токаева, люди доверились ему как президенту — и это самое главное. Он пообещал продолжить политические и экономические реформы, чтобы построить сильное и справедливое государство.Первым из иностранных лидеров Токаева поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем — главы Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров. Связался с преемником и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его мнению, столь убедительный результат — неоспоримое доказательство непоколебимой веры казахстанцев в начатые реформы.Глава России Владимир Путин назвал выданный мандат доверия лидеру Казахстана "удивительным", открывающим новые возможности для развития страны. Вместе с тем он уверен, что отношения между Москвой и Астаной продолжат совершенствоваться в духе стратегического партнерства и союзничества. Председатель КНР Си Цзиньпин надеется на успешную реализацию проекта "Новый Казахстан", о котором с начала года постоянно говорит Токаев.Наблюдательная миссия СНГ не обнаружила нарушений при проведении выборов. В частности, представители Челябинской области России Александр Воробьев и Александр Антропов отметили открытость и прозрачность процесса, внедрение технологических новаций и серьезную разъяснительную работу среди населения. Только представители ОБСЕ отрицательно оценили прошедшее голосование. Больше всего претензий у главы миссии Урсулы Гацек было к подсчету бюллетеней и отсутствию конкуренции.Будущее КазахстанаПо новой конституции Казахстана это — последние выборы Токаева. Он будет руководить страной семь лет, а затем передаст полномочия преемнику. Президент уверен: этого времени хватит для проведения намеченных реформ, а следующие главы республики смогут нацелиться непосредственно на результат. При этом до конца года в стране обещают назначить досрочные парламентские выборы: ожидается, что в них примут участие оппозиционные силы, которых раньше не было в Заксобрании.В предвыборной программе Токаев обещал построить "Новый Казахстан", который будет базироваться на принципах всеобщей справедливости. Прежний формат республики перестал его устраивать после массовых акций протеста в январе 2022-го, едва не закончившихся государственным переворотом. С тех пор в Казахстане многое изменилось: столицу снова называют Астана, Назарбаев лишился почти всех привилегий, а его родственники — значительной части капиталов.По официальной версии, за попыткой госпереворота мог стоять глава КНБ и бывший премьер-министр Карим Масимов, долгое время входивший в ближайшее окружение первого президента. Суд над ним начался 18 ноября, то есть накануне президентских выборов. Назарбаев, в свою очередь, сравнил бывшего соратника с Иудой.Между тем протестующие выдвигали серьезные претензии ко всей социально-экономической модели, сложившейся в Казахстане за время независимости. Людей не устраивали низкие зарплаты, фиктивные выборы, коррупция, Трудовой кодекс, по которому обязанностей было больше, чем прав. Многие высказывали недовольство по поводу нахождения у власти Назарбаева и его родственников. Отстранение помогло сбить протестную волну, но народ все еще ждет глубоких демократических реформ.Кризис за кризисомОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что досрочные президентские выборы в Казахстане укрепят вертикаль власти. В 2023-м она потребуется Токаеву не только для проведения реформ, но и для преодоления вызовов, которые после подавления январских протестов никуда не делись.Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отмечает, что ситуация в Казахстане еще достаточно сложная. Прежде всего, властям не удается справедливо распределять доходы от продажи природных ресурсов: средства в основном оседают в карманах узкого круга лиц. Кроме того, некоторые регионы развиваются заметно быстрее других. Все это усугубляется нестабильной политической ситуацией."Как показали январские события, в Казахстане есть серьезный низовой протестный потенциал. Плюс работает скрытая оппозиция из числа чиновников эпохи Назарбаева, которые теперь остались не у дел", — объясняет Притчин.Как говорит председатель общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев, Токаев знает о проблемах и хочет максимально укрепить свою власть, чтобы с ними справиться. "До сих пор он находился в статусе президента, которого фактически назначил Назарбаев. К тому же в 2021-м парламент избирали в других политических обстоятельствах и победу там одержала партия первого главы государства. Сейчас Токаев окончательно утвердился как независимый политик", — указывает эксперт.Лепсибаев считает, что Токаев торопится с политическими перестановками, так как ждет начала экономического кризиса в 2023-м. Нельзя замедлять начатые реформы — другого времени для их реализации может уже не быть. В связи с этим президенту Казахстана понадобится больше власти, чем он имел в уходящем году.

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

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