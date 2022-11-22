https://ria.ru/20221122/es-1833401240.html

"Вы копаете нам могилы": европейцы осудили транш ЕС Украине

"Вы копаете нам могилы": европейцы осудили транш ЕС Украине - РИА Новости, 22.11.2022

"Вы копаете нам могилы": европейцы осудили транш ЕС Украине

Пользователи Twitter из Европы осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередном пакете помощи Украине. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:50

2022-11-22T15:50

2022-11-22T15:50

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Европы осудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередном пакете помощи Украине."Еврокомиссия выделит еще 2,5 миллиарда евро для Украины. Мы планируем направить 18 миллиардов к 2023 году в формате регулярного финансирования. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, ведущего к успешной реконструкции. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — написала политик в Twitter.Однако комментаторы крайне негативно отнеслись к очередному траншу Украине."Ну и кто будет за это платить?" — поинтересовался pocketchain."Хватит тратить наши деньги!" — возмутился Mare_Mare."Это постоянная провокация, уже тошно видеть, как вы разбазариваете непомерные суммы наших налогов, когда вы прекрасно знаете, что некоторым приходится выбирать между едой и отоплением, дома престарелых больше не обогреваются как надо, а детям в школах нечего есть!" — отметил NexLaw PLLC."Мы тратим деньги, которых у нас нет! Ваша система копает нам могилы. Покойся с миром, ЕС…" — пошутил Princip GAVRILOR."Это НАШИ деньги! Нам нужны срочный ремонт и быстрое восстановление, ведущие к успешному восстановлению ЕС! Поддержка Украины — это поддержка отмывания денег налогоплательщиков", — заявил Grey From Orion."Граждане Европы этого не хотят", — написал I.E.F."ЕС – сплошное мошенничество", — съязвил Sergio Pampam.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии.

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833364838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/es-1833311868.html

https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, европа, сша, еврокомиссия, twitter, евросоюз