https://ria.ru/20221122/bayden-1833499881.html

В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена

В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена - РИА Новости, 22.11.2022

В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена

Президенту США Джо Байдену вскоре проведут ежегодную оценку здоровья и обнародуют результаты, но пока доктор говорит, что американский лидер в хорошем... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T21:08

2022-11-22T21:08

2022-11-22T21:12

в мире

сша

джо байден

администрация президента сша

карин жан-пьер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_0:80:3082:1814_1920x0_80_0_0_742fee98df2a825b0e5b0829ae5ba443.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену вскоре проведут ежегодную оценку здоровья и обнародуют результаты, но пока доктор говорит, что американский лидер в хорошем состоянии, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Байдену в минувшее воскресенье исполнилось 80 лет. Жан-Пьер при этом не уточнила, обнародуют ли медицинское заключение до того, как Байден объявит о планах на выборную кампанию 2024 года. Президент США обещал "ускользнуть" с супругой на неделю между Днем благодарения и Рождеством, и обсудить, стоит ли ему переизбираться.Жан-Пьер отметила, что заключение врачей будет предоставлено "в следующие пару месяцев". "Нет точных сроков, мы предоставим так же открыто, как в прошлом году", - добавила она.

https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, карин жан-пьер