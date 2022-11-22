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В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена - РИА Новости, 22.11.2022
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В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена
В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена - РИА Новости, 22.11.2022
В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена
Президенту США Джо Байдену вскоре проведут ежегодную оценку здоровья и обнародуют результаты, но пока доктор говорит, что американский лидер в хорошем... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T21:08
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в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену вскоре проведут ежегодную оценку здоровья и обнародуют результаты, но пока доктор говорит, что американский лидер в хорошем состоянии, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Байдену в минувшее воскресенье исполнилось 80 лет. Жан-Пьер при этом не уточнила, обнародуют ли медицинское заключение до того, как Байден объявит о планах на выборную кампанию 2024 года. Президент США обещал "ускользнуть" с супругой на неделю между Днем благодарения и Рождеством, и обсудить, стоит ли ему переизбираться.Жан-Пьер отметила, что заключение врачей будет предоставлено "в следующие пару месяцев". "Нет точных сроков, мы предоставим так же открыто, как в прошлом году", - добавила она.
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Администрация президента США, Карин Жан-Пьер
21:08 22.11.2022 (обновлено: 21:12 22.11.2022)
 
В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена

Белый дом: Байдену вскоре проведут оценку здоровья и обнародуют результаты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену вскоре проведут ежегодную оценку здоровья и обнародуют результаты, но пока доктор говорит, что американский лидер в хорошем состоянии, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни, этим со мной поделился доктор. Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Байдену в минувшее воскресенье исполнилось 80 лет. Жан-Пьер при этом не уточнила, обнародуют ли медицинское заключение до того, как Байден объявит о планах на выборную кампанию 2024 года. Президент США обещал "ускользнуть" с супругой на неделю между Днем благодарения и Рождеством, и обсудить, стоит ли ему переизбираться.
Жан-Пьер отметила, что заключение врачей будет предоставлено "в следующие пару месяцев". "Нет точных сроков, мы предоставим так же открыто, как в прошлом году", - добавила она.
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