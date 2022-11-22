21:08 22.11.2022 (обновлено: 21:12 22.11.2022)
В США обнародуют результаты медицинского обследования Байдена
Белый дом: Байдену вскоре проведут оценку здоровья и обнародуют результаты
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену вскоре проведут ежегодную оценку здоровья и обнародуют результаты, но пока доктор говорит, что американский лидер в хорошем состоянии, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни, этим со мной поделился доктор. Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Байдену в минувшее воскресенье исполнилось 80 лет. Жан-Пьер при этом не уточнила, обнародуют ли медицинское заключение до того, как Байден объявит о планах на выборную кампанию 2024 года. Президент США обещал "ускользнуть" с супругой на неделю между Днем благодарения и Рождеством, и обсудить, стоит ли ему переизбираться.
Жан-Пьер отметила, что заключение врачей будет предоставлено "в следующие пару месяцев". "Нет точных сроков, мы предоставим так же открыто, как в прошлом году", - добавила она.
5 ноября, 03:01В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"