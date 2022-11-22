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Семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах, заявил конгрессмен - РИА Новости, 22.11.2022
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Семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах, заявил конгрессмен
Семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах, заявил конгрессмен - РИА Новости, 22.11.2022
Семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах, заявил конгрессмен
Комитет палаты представителей конгресса США по надзору выявил свыше полусотни стран, в которых семья американского президента Джо Байдена пыталась вести бизнес, РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:00
2022-11-22T02:00
в мире
джо байден
руди джулиани
дональд трамп
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конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по надзору выявил свыше полусотни стран, в которых семья американского президента Джо Байдена пыталась вести бизнес, сообщил республиканский представитель комитета Джеймс Комер."Комитет по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Байдена искала возможности ведения бизнеса", - написал он в Twitter."Американцы заслуживают знать, был ли Джо Байден скомпрометирован какой-либо из этих операций", - добавил Комер.Комер в ноябре пообещал расследование в отношении Байдена о том, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах, и является ли американский лидер риском для национальной безопасности, однако признал, что получить показания от действующего президента будет сложно.По данным конгрессмена, расследование будет посвящено ответу на вопросы, совершала ли семья президента США мошенничество, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
https://ria.ru/20221120/tramp-1832923631.html
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в мире, джо байден, руди джулиани, дональд трамп, сша, делавэр, нью-йорк (город), конгресс сша, федеральное бюро расследований сша
В мире, Джо Байден, Руди Джулиани, Дональд Трамп, США, Делавэр, Нью-Йорк (город), Конгресс США, Федеральное бюро расследований США
02:00 22.11.2022
 
Семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах, заявил конгрессмен

Конгрессмен Комер: семья Байдена пыталась вести бизнес более чем в 50 странах мира

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по надзору выявил свыше полусотни стран, в которых семья американского президента Джо Байдена пыталась вести бизнес, сообщил республиканский представитель комитета Джеймс Комер.
"Комитет по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Байдена искала возможности ведения бизнеса", - написал он в Twitter.
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"Американцы заслуживают знать, был ли Джо Байден скомпрометирован какой-либо из этих операций", - добавил Комер.
Комер в ноябре пообещал расследование в отношении Байдена о том, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах, и является ли американский лидер риском для национальной безопасности, однако признал, что получить показания от действующего президента будет сложно.
По данным конгрессмена, расследование будет посвящено ответу на вопросы, совершала ли семья президента США мошенничество, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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