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Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента - РИА Новости, 21.11.2022
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Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента
Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента - РИА Новости, 21.11.2022
Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента
Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента Казахстана, организованные при заграничных учреждениях республики, составила 88,47%, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:55
2022-11-21T13:08
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента Казахстана, организованные при заграничных учреждениях республики, составила 88,47%, сообщила пресс-служба МИД.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу, 11 360 граждан Республики Казахстан проголосовали, что составило явку в 88,47%", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.В пресс-службе напомнили, что при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участков, общее число избирателей - 12 841.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
09:55 21.11.2022 (обновлено: 13:08 21.11.2022)
 
Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента

Явка на выборах президента Казахстана на участках за рубежом составила 88,47 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВыборы президента Республики Казахстан
Выборы президента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы президента Республики Казахстан. Архивное фото
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента Казахстана, организованные при заграничных учреждениях республики, составила 88,47%, сообщила пресс-служба МИД.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

Очередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
1 из 15

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
2 из 15

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
3 из 15

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

Кандидат в президенты Казахстана от партии Ауыл Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане
4 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
5 из 15

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на одном из избирательных участков в Астане
6 из 15

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

Президент Казахстана, кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
7 из 15

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

Дети на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
8 из 15

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
9 из 15

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане в ходе внеочередных выборов президента Казахстана
10 из 15

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден на одном из избирательных участков в Астане
11 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
12 из 15

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время голосования для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
13 из 15

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
14 из 15

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

Брифинг ЦИК Казахстана о предварительных итогах выборов президента
15 из 15

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 15

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 15

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 15

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 15

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 15

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 15

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
8 из 15

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 15

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 15

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 15

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 15

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 15

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
15 из 15

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
"Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу, 11 360 граждан Республики Казахстан проголосовали, что составило явку в 88,47%", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.
В пресс-службе напомнили, что при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участков, общее число избирателей - 12 841.
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:21
Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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