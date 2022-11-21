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Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента

Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента - РИА Новости, 21.11.2022

Явка на выборах главы Казахстана за рубежом составила 88,47 процента

Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента Казахстана, организованные при заграничных учреждениях республики, составила 88,47%, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:55

2022-11-21T09:55

2022-11-21T13:08

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента Казахстана, организованные при заграничных учреждениях республики, составила 88,47%, сообщила пресс-служба МИД.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу, 11 360 граждан Республики Казахстан проголосовали, что составило явку в 88,47%", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.В пресс-службе напомнили, что при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участков, общее число избирателей - 12 841.

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832985651.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022