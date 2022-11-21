https://ria.ru/20221121/vybory-1833022935.html

Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане

Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022

Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане

На президентских выборах в Казахстане победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Кадры с участков и подсчет голосов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:05

2022-11-21T13:05

2022-11-21T13:11

фото

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832940386_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_67cc276685789787c8141a8317a81f12.jpg

На президентских выборах в Казахстане победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Кадры с участков и подсчет голосов — в фотоленте Ria.ru.

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, голосование