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МИД Казахстана прокомментировал выводы БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента
МИД Казахстана прокомментировал выводы БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента - РИА Новости, 21.11.2022
МИД Казахстана прокомментировал выводы БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента
МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:40
2022-11-21T17:40
2022-11-21T17:42
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
мид казахстана
выборы президента казахстана — 2022
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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в республике, назвав его предвзятым и необъективным.В понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Среди недостатков прошедших 20 ноября президентских выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию."Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября 2022 года, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.МИД Казахстана напоминает, что БДИПЧ обладает мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы "обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии"."Заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость", - отмечается в комментарии.В нем также подчеркивается, что "заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание".По оценке МИД Казахстана, в заявлении "содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране". "В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона", - констатирует внешнеполитическое ведомство республики.По предварительным данным ЦИК, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
https://ria.ru/20221121/tokaev-1833005843.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, мид казахстана, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, МИД Казахстана, Выборы президента Казахстана — 2022
17:40 21.11.2022 (обновлено: 17:42 21.11.2022)
МИД Казахстана прокомментировал выводы БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента
МИД Казахстана: в выводах БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента отсутствует объективность
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости.
МИД Казахстана подверг
критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в республике, назвав его предвзятым и необъективным.
В понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане
не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Среди недостатков прошедших 20 ноября президентских выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию.
"Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября 2022 года, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
МИД Казахстана напоминает, что БДИПЧ обладает мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы "обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии".
"Заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость", - отмечается в комментарии.
В нем также подчеркивается, что "заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание".
По оценке МИД Казахстана, в заявлении "содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране". "В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона", - констатирует внешнеполитическое ведомство республики.
По предварительным данным ЦИК, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.