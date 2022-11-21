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МИД Казахстана прокомментировал выводы БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента

МИД Казахстана прокомментировал выводы БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента - РИА Новости, 21.11.2022

МИД Казахстана прокомментировал выводы БДИПЧ ОБСЕ по выборам президента

МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:40

2022-11-21T17:40

2022-11-21T17:42

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

мид казахстана

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. МИД Казахстана подверг критике заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в республике, назвав его предвзятым и необъективным.В понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек заявила, что нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов. Среди недостатков прошедших 20 ноября президентских выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию."Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября 2022 года, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.МИД Казахстана напоминает, что БДИПЧ обладает мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы "обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии"."Заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость", - отмечается в комментарии.В нем также подчеркивается, что "заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание".По оценке МИД Казахстана, в заявлении "содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране". "В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона", - констатирует внешнеполитическое ведомство республики.По предварительным данным ЦИК, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.

https://ria.ru/20221121/tokaev-1833005843.html

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833059342.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, мид казахстана, выборы президента казахстана — 2022