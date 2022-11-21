https://ria.ru/20221121/vasyutin-1833021446.html

Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина

Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина - РИА Новости, 21.11.2022

Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина

Врачи раскрыли РИА Новости ранее не публиковавшиеся данные о советском космонавте Владимире Васютине, чья болезнь 37 лет назад внезапно прервала его миссию. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:32

2022-11-21T11:32

2022-11-21T13:23

космос - риа наука

ссср

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врачи раскрыли РИА Новости ранее не публиковавшиеся данные о советском космонавте Владимире Васютине, чья болезнь 37 лет назад внезапно прервала его миссию.В 1985 году у Васютина во время пребывания на орбитальной станции "Салют-7" обострились урологические проблемы. Из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю.В разговоре с РИА Новости медики опровергли слухи, что космонавт скрыл свой диагноз, поставив под угрозу выполнение программы полета.Как рассказали опрошенные агентством представители ракетно-космической отрасли, Васютин не мог обмануть врачей. По их словам, космонавтов обследуют так, что невозможно скрыть какое-либо хроническое заболевание.Обмануть невозможноБывший главный хирург Минобороны СССР и России (1989-1998 годы) генерал-майор медицинской службы в отставке Павел Брюсов также подтвердил, что обмануть систему невозможно.По его словам, Васютин с декабря 1981 года был командиром дублирующих экипажей и "проходил комиссии строжайшим образом". "Даже если бы заболевание протекало в скрытой форме, то при любом стрессе оно бы манифестировало. Невозможно скрыть болезнь при той огромной нагрузке, которую космонавты испытывали", — добавил Брюсов.Он отметил, что в заключении госпиталя, где Васютин проходил лечение после полета, сказано, что заболевание было "острым, внезапно развившимся при космическом полете".Замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов подтвердил, что обмануть врачей перед полетом нельзя. Он сам работал врачом в Центре подготовки космонавтов, а затем сам три раза слетал на МКС.По словам Котова, космонавты несколько недель перед стартом находятся в режиме обсервации, чтобы исключить инфекционные заболевания перед полетом. Их состояние постоянно контролируют врачи.Такая ситуация предусмотренаНо замдиректора ИМБП уточнил, что космос — агрессивная среда для человека, которая может вызывать ухудшение состояния даже у здорового космонавта. Котов уточнил, что такие случаи на МКС происходят примерно раз в один-два года. С коллегой согласился и Павел Брюсов, отметив, что "воздействие космоса, несомненно, могло сказаться на функции того органа, который в обычной жизни нормально работает".Обследования проводили с самого началаВрачи также опровергли слухи о том, что урологические исследования космонавтам начали проводить только после полета Васютина. Котов подтвердил, что их проходили все экипажи, начиная с первого ("Гагаринского") отряда.Действующий космонавт, совершивший четыре полета на МКС, Антон Шкаплеров подтвердил, что претенденты на полет в космос регулярно проходят обследования. "Если речь идет об исследованиях предстательной железы, то, да, ее действительно проходят космонавты с начала отбора в отряд каждый год до окончания летной работы. Никто ее "пробой Васютина" не называет", — сказал он. Брюсов также отметил, что прекращение полета было психологическим ударом для советского космонавта, но он с ним достойно справился.

https://ria.ru/20210410/medkomissiya-1727721503.html

https://ria.ru/20211017/kosmicheskiyturizm-1754510516.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html

https://ria.ru/20210412/kentavr-nauka-1727064145.html

ссср

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, ссср, здоровье - общество