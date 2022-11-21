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Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина - РИА Новости, 21.11.2022
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Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина
Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина - РИА Новости, 21.11.2022
Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина
Врачи раскрыли РИА Новости ранее не публиковавшиеся данные о советском космонавте Владимире Васютине, чья болезнь 37 лет назад внезапно прервала его миссию. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:32
2022-11-21T13:23
космос - риа наука
ссср
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врачи раскрыли РИА Новости ранее не публиковавшиеся данные о советском космонавте Владимире Васютине, чья болезнь 37 лет назад внезапно прервала его миссию.В 1985 году у Васютина во время пребывания на орбитальной станции "Салют-7" обострились урологические проблемы. Из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю.В разговоре с РИА Новости медики опровергли слухи, что космонавт скрыл свой диагноз, поставив под угрозу выполнение программы полета.Как рассказали опрошенные агентством представители ракетно-космической отрасли, Васютин не мог обмануть врачей. По их словам, космонавтов обследуют так, что невозможно скрыть какое-либо хроническое заболевание.Обмануть невозможноБывший главный хирург Минобороны СССР и России (1989-1998 годы) генерал-майор медицинской службы в отставке Павел Брюсов также подтвердил, что обмануть систему невозможно.По его словам, Васютин с декабря 1981 года был командиром дублирующих экипажей и "проходил комиссии строжайшим образом". "Даже если бы заболевание протекало в скрытой форме, то при любом стрессе оно бы манифестировало. Невозможно скрыть болезнь при той огромной нагрузке, которую космонавты испытывали", — добавил Брюсов.Он отметил, что в заключении госпиталя, где Васютин проходил лечение после полета, сказано, что заболевание было "острым, внезапно развившимся при космическом полете".Замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов подтвердил, что обмануть врачей перед полетом нельзя. Он сам работал врачом в Центре подготовки космонавтов, а затем сам три раза слетал на МКС.По словам Котова, космонавты несколько недель перед стартом находятся в режиме обсервации, чтобы исключить инфекционные заболевания перед полетом. Их состояние постоянно контролируют врачи.Такая ситуация предусмотренаНо замдиректора ИМБП уточнил, что космос — агрессивная среда для человека, которая может вызывать ухудшение состояния даже у здорового космонавта. Котов уточнил, что такие случаи на МКС происходят примерно раз в один-два года. С коллегой согласился и Павел Брюсов, отметив, что "воздействие космоса, несомненно, могло сказаться на функции того органа, который в обычной жизни нормально работает".Обследования проводили с самого началаВрачи также опровергли слухи о том, что урологические исследования космонавтам начали проводить только после полета Васютина. Котов подтвердил, что их проходили все экипажи, начиная с первого ("Гагаринского") отряда.Действующий космонавт, совершивший четыре полета на МКС, Антон Шкаплеров подтвердил, что претенденты на полет в космос регулярно проходят обследования. "Если речь идет об исследованиях предстательной железы, то, да, ее действительно проходят космонавты с начала отбора в отряд каждый год до окончания летной работы. Никто ее "пробой Васютина" не называет", — сказал он. Брюсов также отметил, что прекращение полета было психологическим ударом для советского космонавта, но он с ним достойно справился.
https://ria.ru/20210410/medkomissiya-1727721503.html
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космос - риа наука, ссср, здоровье - общество
Космос - РИА Наука, СССР, Здоровье - Общество
11:32 21.11.2022 (обновлено: 13:23 21.11.2022)
 
Врачи раскрыли данные о сорванной в 1985 году миссии космонавта Васютина

Врачи опровергли данные, что миссия космонавта Васютина прервалась из-за сокрытия болезни

© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанкКосмонавты Георгий Гречко, Александр Волков и Владимир Васютин
Космонавты Георгий Гречко, Александр Волков и Владимир Васютин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Космонавты Георгий Гречко, Александр Волков и Владимир Васютин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врачи раскрыли РИА Новости ранее не публиковавшиеся данные о советском космонавте Владимире Васютине, чья болезнь 37 лет назад внезапно прервала его миссию.
В 1985 году у Васютина во время пребывания на орбитальной станции "Салют-7" обострились урологические проблемы. Из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю.
В разговоре с РИА Новости медики опровергли слухи, что космонавт скрыл свой диагноз, поставив под угрозу выполнение программы полета.
Как рассказали опрошенные агентством представители ракетно-космической отрасли, Васютин не мог обмануть врачей. По их словам, космонавтов обследуют так, что невозможно скрыть какое-либо хроническое заболевание.
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Обмануть невозможно

Бывший главный хирург Минобороны СССР и России (1989-1998 годы) генерал-майор медицинской службы в отставке Павел Брюсов также подтвердил, что обмануть систему невозможно.
"В годы нахождения в должности главного хирурга Вооруженных сил СССР, а потом России я сам активно участвовал и отвечал за все хирургические диагнозы, за последствия правильной постановки диагноза", — отметил собеседник агентства.
По его словам, Васютин с декабря 1981 года был командиром дублирующих экипажей и "проходил комиссии строжайшим образом".
"Даже если бы заболевание протекало в скрытой форме, то при любом стрессе оно бы манифестировало. Невозможно скрыть болезнь при той огромной нагрузке, которую космонавты испытывали", — добавил Брюсов.
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Он отметил, что в заключении госпиталя, где Васютин проходил лечение после полета, сказано, что заболевание было "острым, внезапно развившимся при космическом полете".
Замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов подтвердил, что обмануть врачей перед полетом нельзя. Он сам работал врачом в Центре подготовки космонавтов, а затем сам три раза слетал на МКС.

"В те времена это было однозначно невозможно сделать. В течение всей карьеры космонавт проходит ежеквартальные, ежегодные, ежемесячные медицинские осмотры и комиссии, перед каждым испытанием и тренировкой", — уточнил он.

По словам Котова, космонавты несколько недель перед стартом находятся в режиме обсервации, чтобы исключить инфекционные заболевания перед полетом. Их состояние постоянно контролируют врачи.
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Такая ситуация предусмотрена

Но замдиректора ИМБП уточнил, что космос — агрессивная среда для человека, которая может вызывать ухудшение состояния даже у здорового космонавта. Котов уточнил, что такие случаи на МКС происходят примерно раз в один-два года.

"Сейчас диагностические возможности лучше. Во времена Васютина не было телемедицины, возможности визуального контроля, связь была прерывистая. Я уверен, что, случись это состояние с ним на МКС, вообще вопрос не дошел бы до возвращения", — считает он.

С коллегой согласился и Павел Брюсов, отметив, что "воздействие космоса, несомненно, могло сказаться на функции того органа, который в обычной жизни нормально работает".
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Обследования проводили с самого начала

Врачи также опровергли слухи о том, что урологические исследования космонавтам начали проводить только после полета Васютина. Котов подтвердил, что их проходили все экипажи, начиная с первого ("Гагаринского") отряда.
Действующий космонавт, совершивший четыре полета на МКС, Антон Шкаплеров подтвердил, что претенденты на полет в космос регулярно проходят обследования.
"Если речь идет об исследованиях предстательной железы, то, да, ее действительно проходят космонавты с начала отбора в отряд каждый год до окончания летной работы. Никто ее "пробой Васютина" не называет", — сказал он.
Брюсов также отметил, что прекращение полета было психологическим ударом для советского космонавта, но он с ним достойно справился.
 
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