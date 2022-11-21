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Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал" - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал" - РИА Новости, 21.11.2022
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал", спуске на воду атомного ледокола... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:04
2022-11-21T15:16
владимир путин
россия
санкт-петербург
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал", спуске на воду атомного ледокола "Якутия", сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго ноября президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия"", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК "Росатом" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".
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владимир путин, россия, санкт-петербург, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
15:04 21.11.2022 (обновлено: 15:16 21.11.2022)
 
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"

Путин по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкАтомный ледокол класса "Урал"
Атомный ледокол класса Урал - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол класса "Урал". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал", спуске на воду атомного ледокола "Якутия", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго ноября президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК "Росатом" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 14:13
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Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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