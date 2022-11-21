https://ria.ru/20221121/ural-1833105159.html

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал" - РИА Новости, 21.11.2022

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал", спуске на воду атомного ледокола... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:04

2022-11-21T15:04

2022-11-21T15:16

владимир путин

россия

санкт-петербург

балтийский завод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал", спуске на воду атомного ледокола "Якутия", сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго ноября президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия"", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК "Росатом" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".

https://ria.ru/20221118/ledokoly-1832482213.html

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владимир путин, россия, санкт-петербург, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"