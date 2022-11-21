https://ria.ru/20221121/uest-1833065262.html

Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите

Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите - РИА Новости, 21.11.2022

Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите

Американский рэпер Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта. Ему открыли доступ к личной странице еще в октябре. Однако первый пост музыкант... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:20

2022-11-21T14:20

2022-11-21T14:20

шоубиз

канье уэст

twitter

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта. Ему открыли доступ к личной странице еще в октябре. Однако первый пост музыкант опубликовал только сейчас. Следующим сообщением было слово "шалом". Вероятно, так Уэст намекнул на причину его блокировки в Twitter. Осенью рэперу закрыли доступ к ресурсу из-за его антисемитских высказываний. В одном из опубликованных твитов он обещал устроить "смертельную атаку на евреев". Часть его публикаций в соцсети удалили. Уэсту восстановили аккаунт после покупки Twiiter Илоном Маском. Он критиковал ресурс за отсутствие свободы слова. Ранее российская ассоциация пользователей соцсетей пригласила исполнителя в "ВКонтакте". Ему также предложили помощь с рекламой и набором аудитории.

https://ria.ru/20221031/kanyewest-1828073266.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канье уэст, twitter