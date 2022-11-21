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Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите - РИА Новости, 21.11.2022
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Шоубиз
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Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите - РИА Новости, 21.11.2022
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите
Американский рэпер Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта. Ему открыли доступ к личной странице еще в октябре. Однако первый пост музыкант... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:20
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шоубиз
канье уэст
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта. Ему открыли доступ к личной странице еще в октябре. Однако первый пост музыкант опубликовал только сейчас. Следующим сообщением было слово "шалом". Вероятно, так Уэст намекнул на причину его блокировки в Twitter. Осенью рэперу закрыли доступ к ресурсу из-за его антисемитских высказываний. В одном из опубликованных твитов он обещал устроить "смертельную атаку на евреев". Часть его публикаций в соцсети удалили. Уэсту восстановили аккаунт после покупки Twiiter Илоном Маском. Он критиковал ресурс за отсутствие свободы слова. Ранее российская ассоциация пользователей соцсетей пригласила исполнителя в "ВКонтакте". Ему также предложили помощь с рекламой и набором аудитории.
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канье уэст, twitter
Шоубиз, Канье Уэст, Twitter
14:20 21.11.2022
 
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите

Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта и написал приветствие на иврите

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Ashley Landis
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта. Ему открыли доступ к личной странице еще в октябре. Однако первый пост музыкант опубликовал только сейчас.
"Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой аккаунт", – написал артист в соцсети.
Следующим сообщением было слово "шалом". Вероятно, так Уэст намекнул на причину его блокировки в Twitter.
Осенью рэперу закрыли доступ к ресурсу из-за его антисемитских высказываний. В одном из опубликованных твитов он обещал устроить "смертельную атаку на евреев". Часть его публикаций в соцсети удалили.
Уэсту восстановили аккаунт после покупки Twiiter Илоном Маском. Он критиковал ресурс за отсутствие свободы слова.
Ранее российская ассоциация пользователей соцсетей пригласила исполнителя в "ВКонтакте". Ему также предложили помощь с рекламой и набором аудитории.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:47Шоубиз
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