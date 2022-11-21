https://ria.ru/20221121/uest-1833065262.html
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите - РИА Новости, 21.11.2022
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите
Американский рэпер Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта. Ему открыли доступ к личной странице еще в октябре. Однако первый пост музыкант... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:20
2022-11-21T14:20
2022-11-21T14:20
шоубиз
канье уэст
twitter
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта. Ему открыли доступ к личной странице еще в октябре. Однако первый пост музыкант опубликовал только сейчас. Следующим сообщением было слово "шалом". Вероятно, так Уэст намекнул на причину его блокировки в Twitter. Осенью рэперу закрыли доступ к ресурсу из-за его антисемитских высказываний. В одном из опубликованных твитов он обещал устроить "смертельную атаку на евреев". Часть его публикаций в соцсети удалили. Уэсту восстановили аккаунт после покупки Twiiter Илоном Маском. Он критиковал ресурс за отсутствие свободы слова. Ранее российская ассоциация пользователей соцсетей пригласила исполнителя в "ВКонтакте". Ему также предложили помощь с рекламой и набором аудитории.
https://ria.ru/20221031/kanyewest-1828073266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канье уэст, twitter
Шоубиз, Канье Уэст, Twitter
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите
Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта и написал приветствие на иврите