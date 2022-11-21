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В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича - РИА Новости, 21.11.2022
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В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича
В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича - РИА Новости, 21.11.2022
В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича
Бюст члена штаба "Молодой гвардии" Виктора Третьякевича установлен в Краснодоне в Луганской Народной республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:22
2022-11-21T18:22
общество
россия
молодая гвардия
луганская народная республика
краснодон
леонид пасечник
великая отечественная война (1941-1945)
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Бюст члена штаба "Молодой гвардии" Виктора Третьякевича установлен в Краснодоне в Луганской Народной республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Еще одно долгожданное, историческое событие произошло сегодня в Краснодоне. При содействии "Российского военно-исторического общества" в музее "Молодая гвардия" установлен бюст нашего земляка, подпольщика Виктора Третьякевича", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. В сентябре президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками."Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.
https://ria.ru/20220922/tretyakevich-1818618319.html
россия
луганская народная республика
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общество, россия, молодая гвардия , луганская народная республика, краснодон, леонид пасечник, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Молодая гвардия , Луганская Народная Республика, Краснодон, Леонид Пасечник, Великая Отечественная война (1941-1945)
18:22 21.11.2022
 
В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича

Глава ЛНР Пасечник сообщил об установке в Краснодоне бюста молодогвардейца Третьякевича

© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР
Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее Молодая гвардия в Краснодоне, ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики
Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Бюст члена штаба "Молодой гвардии" Виктора Третьякевича установлен в Краснодоне в Луганской Народной республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Еще одно долгожданное, историческое событие произошло сегодня в Краснодоне. При содействии "Российского военно-исторического общества" в музее "Молодая гвардия" установлен бюст нашего земляка, подпольщика Виктора Третьякевича", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. В сентябре президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
"Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.
Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:10
Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу
 
ОбществоРоссияМолодая гвардияЛуганская Народная РеспубликаКраснодонЛеонид ПасечникВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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