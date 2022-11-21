В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича
Глава ЛНР Пасечник сообщил об установке в Краснодоне бюста молодогвардейца Третьякевича
© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР
© Фото : пресс-служба главы Луганской Народной Республики
Открытие бюста подпольщику Виктору Третьякевичу в музее "Молодая гвардия" в Краснодоне, ЛНР
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Бюст члена штаба "Молодой гвардии" Виктора Третьякевича установлен в Краснодоне в Луганской Народной республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Еще одно долгожданное, историческое событие произошло сегодня в Краснодоне. При содействии "Российского военно-исторического общества" в музее "Молодая гвардия" установлен бюст нашего земляка, подпольщика Виктора Третьякевича", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. В сентябре президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
"Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.
Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.
22 сентября, 11:10Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу