https://ria.ru/20221121/tretyakevich-1833168838.html

В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича

В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича - РИА Новости, 21.11.2022

В Краснодоне установили бюст молодогвардейца Третьякевича

Бюст члена штаба "Молодой гвардии" Виктора Третьякевича установлен в Краснодоне в Луганской Народной республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:22

2022-11-21T18:22

2022-11-21T18:22

общество

россия

молодая гвардия

луганская народная республика

краснодон

леонид пасечник

великая отечественная война (1941-1945)

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Бюст члена штаба "Молодой гвардии" Виктора Третьякевича установлен в Краснодоне в Луганской Народной республике, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Еще одно долгожданное, историческое событие произошло сегодня в Краснодоне. При содействии "Российского военно-исторического общества" в музее "Молодая гвардия" установлен бюст нашего земляка, подпольщика Виктора Третьякевича", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. В сентябре президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками."Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация юношей и девушек, созданная в сентябре 1942 года. В годы Великой Отечественной войны она действовала, в основном, в городе Краснодоне, который сейчас подконтролен ЛНР.Во время оккупации Краснодона в 1942 - 1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.

https://ria.ru/20220922/tretyakevich-1818618319.html

россия

луганская народная республика

краснодон

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Кирилл Волков

общество, россия, молодая гвардия , луганская народная республика, краснодон, леонид пасечник, великая отечественная война (1941-1945)