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Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной - РИА Новости, 21.11.2022
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Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной
Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной - РИА Новости, 21.11.2022
Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной
Заявления Жозепа Борреля о создании транспортных коридоров через Среднюю Азию в обход России не серьезны, глава дипломатии ЕС просто не знает географию: такие... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:02
2022-11-21T14:02
евросоюз
россия
жозеп боррель
экономика
средняя азия
казахстан
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявления Жозепа Борреля о создании транспортных коридоров через Среднюю Азию в обход России не серьезны, глава дипломатии ЕС просто не знает географию: такие коридоры уже не раз пытались создавать и все попытки были несостоятельны, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.Боррель ранее в понедельник написал в своем официальном блоге, что Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России, в частности, Транскаспийского транспортного маршрута, развитие которого обсуждалось в Казахстане во время его рабочей поездки в Центральную Азию."35 лет они "обходят" Россию, каждый обход завершается каким-то небольшим всплеском, как и сейчас на самом деле происходит. Каждый всплеск, опять же, как сейчас происходит, показывает крайнюю неспособность инфраструктуры Центральной Азии и Закавказья к перемалыванию резко возрастающих объемов. Собственно говоря, на этом обычно все заканчивается, все отворачиваются. Так что принимать заявления Борреля всерьез не стоит - человек просто не знает географии, обсуждать здесь особо нечего", - сказал Безбородов."Сегодняшние сроки простоя контейнеров в Актау (Казахстан) и в Баку (Азербайджан) достигают 90 суток. То есть, такого нет даже во Владивостоке, где этих контейнеров миллион оборачивается в год, а в Актау всего около 50 тысяч условных единиц контейнеров", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831550597.html
https://ria.ru/20220915/putin-1817029609.html
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евросоюз, россия, жозеп боррель, экономика, средняя азия, казахстан
Евросоюз, Россия, Жозеп Боррель, Экономика, Средняя Азия, Казахстан
14:02 21.11.2022
 
Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной

Эксперт Безбородов: идея Борреля о транспортных коридорах в обход России несостоятельна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГрузовой поезд
Грузовой поезд - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявления Жозепа Борреля о создании транспортных коридоров через Среднюю Азию в обход России не серьезны, глава дипломатии ЕС просто не знает географию: такие коридоры уже не раз пытались создавать и все попытки были несостоятельны, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Боррель ранее в понедельник написал в своем официальном блоге, что Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России, в частности, Транскаспийского транспортного маршрута, развитие которого обсуждалось в Казахстане во время его рабочей поездки в Центральную Азию.
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"35 лет они "обходят" Россию, каждый обход завершается каким-то небольшим всплеском, как и сейчас на самом деле происходит. Каждый всплеск, опять же, как сейчас происходит, показывает крайнюю неспособность инфраструктуры Центральной Азии и Закавказья к перемалыванию резко возрастающих объемов. Собственно говоря, на этом обычно все заканчивается, все отворачиваются. Так что принимать заявления Борреля всерьез не стоит - человек просто не знает географии, обсуждать здесь особо нечего", - сказал Безбородов.
"Сегодняшние сроки простоя контейнеров в Актау (Казахстан) и в Баку (Азербайджан) достигают 90 суток. То есть, такого нет даже во Владивостоке, где этих контейнеров миллион оборачивается в год, а в Актау всего около 50 тысяч условных единиц контейнеров", - резюмировал эксперт.
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ЕвросоюзРоссияЖозеп БоррельЭкономикаСредняя АзияКазахстан
 
 
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