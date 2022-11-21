https://ria.ru/20221121/transport-1833077631.html

Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной

Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной - РИА Новости, 21.11.2022

Эксперт назвал идею о транспортных коридорах в обход России несостоятельной

Заявления Жозепа Борреля о создании транспортных коридоров через Среднюю Азию в обход России не серьезны, глава дипломатии ЕС просто не знает географию: такие... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:02

2022-11-21T14:02

2022-11-21T14:02

евросоюз

россия

жозеп боррель

экономика

средняя азия

казахстан

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявления Жозепа Борреля о создании транспортных коридоров через Среднюю Азию в обход России не серьезны, глава дипломатии ЕС просто не знает географию: такие коридоры уже не раз пытались создавать и все попытки были несостоятельны, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.Боррель ранее в понедельник написал в своем официальном блоге, что Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России, в частности, Транскаспийского транспортного маршрута, развитие которого обсуждалось в Казахстане во время его рабочей поездки в Центральную Азию."35 лет они "обходят" Россию, каждый обход завершается каким-то небольшим всплеском, как и сейчас на самом деле происходит. Каждый всплеск, опять же, как сейчас происходит, показывает крайнюю неспособность инфраструктуры Центральной Азии и Закавказья к перемалыванию резко возрастающих объемов. Собственно говоря, на этом обычно все заканчивается, все отворачиваются. Так что принимать заявления Борреля всерьез не стоит - человек просто не знает географии, обсуждать здесь особо нечего", - сказал Безбородов."Сегодняшние сроки простоя контейнеров в Актау (Казахстан) и в Баку (Азербайджан) достигают 90 суток. То есть, такого нет даже во Владивостоке, где этих контейнеров миллион оборачивается в год, а в Актау всего около 50 тысяч условных единиц контейнеров", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20221115/evrosoyuz-1831550597.html

https://ria.ru/20220915/putin-1817029609.html

россия

средняя азия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

евросоюз, россия, жозеп боррель, экономика, средняя азия, казахстан