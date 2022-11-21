Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Путин в поздравлении Токаеву отметил, что тот получил мандат доверия от жителей Казахстана
Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.
Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.
Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.
Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.
Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.
Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.
Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.
Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.
Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.
Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.
Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.
Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.
Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.
Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.
"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.
"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.
Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.
Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.
Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.
Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.
Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.
Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.
Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.
Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.
"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.
"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.
Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.
Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.
Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.
Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.
Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.
Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.
Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.
"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.
Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.
Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.
Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.
Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.
"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.