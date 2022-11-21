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Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022

Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:10

2022-11-21T11:10

2022-11-21T15:32

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, телеграмму опубликовали на сайте Кремля."От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", — говорится в послании.Путин отметил, что стратегическое партнерство России и Казахстана основано на традициях дружбы, добрососедства и уважения, отношения развиваются успешно.Российский лидер пожелал казахстанскому коллеге успехов, крепкого здоровья и благополучия.По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий президент Токаев победил на досрочных выборах главы государства с 81,31 процента голосов избирателей.Голосование состоялось накануне, 20 ноября. О проведении досрочных выборов Токаев объявил 1 сентября, выступая с посланием к народу. Кроме того, в первой половине 2023 года должны пройти досрочные парламентские выборы.В рамках прошедшей летом этого года конституционной реформы полномочия президента были ограничены. Кроме того, теперь глава государства может занимать этот пост только в течение одного семилетнего срока.

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Кирилл Волков

казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, россия, владимир путин, политика