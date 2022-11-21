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Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:10
2022-11-21T15:32
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
касым-жомарт токаев
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, телеграмму опубликовали на сайте Кремля."От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", — говорится в послании.Путин отметил, что стратегическое партнерство России и Казахстана основано на традициях дружбы, добрососедства и уважения, отношения развиваются успешно.Российский лидер пожелал казахстанскому коллеге успехов, крепкого здоровья и благополучия.По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий президент Токаев победил на досрочных выборах главы государства с 81,31 процента голосов избирателей.Голосование состоялось накануне, 20 ноября. О проведении досрочных выборов Токаев объявил 1 сентября, выступая с посланием к народу. Кроме того, в первой половине 2023 года должны пройти досрочные парламентские выборы.В рамках прошедшей летом этого года конституционной реформы полномочия президента были ограничены. Кроме того, теперь глава государства может занимать этот пост только в течение одного семилетнего срока.
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казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, россия, владимир путин, политика
Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Владимир Путин, Политика
11:10 21.11.2022 (обновлено: 15:32 21.11.2022)
 
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Путин в поздравлении Токаеву отметил, что тот получил мандат доверия от жителей Казахстана

© РИА Новости / Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента России
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
"От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", — говорится в послании.
Путин отметил, что стратегическое партнерство России и Казахстана основано на традициях дружбы, добрососедства и уважения, отношения развиваются успешно.
Российский лидер пожелал казахстанскому коллеге успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 23:04
Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане
По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий президент Токаев победил на досрочных выборах главы государства с 81,31 процента голосов избирателей.
Голосование состоялось накануне, 20 ноября. О проведении досрочных выборов Токаев объявил 1 сентября, выступая с посланием к народу. Кроме того, в первой половине 2023 года должны пройти досрочные парламентские выборы.
В рамках прошедшей летом этого года конституционной реформы полномочия президента были ограничены. Кроме того, теперь глава государства может занимать этот пост только в течение одного семилетнего срока.
Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

Очередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
1 из 15

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
2 из 15

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
3 из 15

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

Кандидат в президенты Казахстана от партии Ауыл Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане
4 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
5 из 15

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на одном из избирательных участков в Астане
6 из 15

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

Президент Казахстана, кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
7 из 15

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

Дети на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
8 из 15

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
9 из 15

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане в ходе внеочередных выборов президента Казахстана
10 из 15

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден на одном из избирательных участков в Астане
11 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
12 из 15

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время голосования для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
13 из 15

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
14 из 15

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

Брифинг ЦИК Казахстана о предварительных итогах выборов президента
15 из 15

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 15

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 15

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 15

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 15

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 15

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 15

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
8 из 15

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 15

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 15

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 15

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 15

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 15

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
15 из 15

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
 
КазахстанВыборы президента Казахстана — 2022Касым-Жомарт ТокаевРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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