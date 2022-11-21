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В Дагестане поручили проверить причины неявки в военкомат детей чиновников - РИА Новости, 21.11.2022
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В Дагестане поручили проверить причины неявки в военкомат детей чиновников
В Дагестане поручили проверить причины неявки в военкомат детей чиновников - РИА Новости, 21.11.2022
В Дагестане поручили проверить причины неявки в военкомат детей чиновников
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить объективность причин неявки в военкомат детей чиновников, сообщается в Telegram-канале руководителя региона. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:04
2022-11-21T23:04
общество
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить объективность причин неявки в военкомат детей чиновников, сообщается в Telegram-канале руководителя региона."Сегодня ознакомился со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании. Налицо попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши – нет?" — заявил Меликов.Он поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову уточнить, у кого есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законодательством, а у кого они отсутствуют. "На ближайшей призывной комиссии рассмотрим этот вопрос детально. Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь "отмазать" от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!" — заключил руководитель региона.
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общество, сергей меликов, республика дагестан
Общество, Сергей Меликов, Республика Дагестан
23:04 21.11.2022
 
В Дагестане поручили проверить причины неявки в военкомат детей чиновников

Глава Дагестана Меликов поручил проверить причины неявки в военкомат детей чиновников

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить объективность причин неявки в военкомат детей чиновников, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.
"Сегодня ознакомился со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании. Налицо попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши – нет?" — заявил Меликов.
Он поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову уточнить, у кого есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законодательством, а у кого они отсутствуют. "На ближайшей призывной комиссии рассмотрим этот вопрос детально. Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь "отмазать" от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!" — заключил руководитель региона.
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:22
Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов
 
ОбществоСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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