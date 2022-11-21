https://ria.ru/20221121/premiya-1833188394.html

В России появится первая профориентационная премия

В России появится первая профориентационная премия - РИА Новости, 21.11.2022

В России появится первая профориентационная премия

Первая профориентационная премия появится в России в 2023 году, она охватит все регионы страны и призвана оценить деятельность педагогов-навигаторов,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:36

2022-11-21T19:36

2022-11-21T19:39

общество

сергей кравцов

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первая профориентационная премия появится в России в 2023 году, она охватит все регионы страны и призвана оценить деятельность педагогов-навигаторов, корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Билет в будущее"."Новая российская премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. В ближайшее время мы начнем подготовку и формирование фонда премии и пригласим к участию, как государственных, так и частных партнеров", - сказал руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что премия призвана агрегировать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах, предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование."В ходе общения было принято несколько значимых решений по расширению проекта "Билет в будущее" в грядущем году. Среди них: учесть индивидуальные особенности обучающихся в базовых этапах программы, расширить диагностики с для детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличить список нозологий и начать внедрение профориентационного минимума как нового формата работы", - добавили в пресс-службе проекта.Добавляется, что в 2022 году проект "Билет в будущее" значительно превысил показатели предыдущего периода и помог более 1,3 миллиона школьников прикоснуться к программе ранней профориентации, а более 17 тысяч педагогов вошли в пул навигаторов проекта.По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование" в России реализуется проект ранней профориентации "Билет в будущее". В течение двух лет развития он показал рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 тысяч детей, получивших свои рекомендации.

https://ria.ru/20220707/proforientatsiya-1800918465.html

https://ria.ru/20220706/proforientatsiya-1800360842.html

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общество, сергей кравцов, владимир путин, россия