https://ria.ru/20221121/premiya-1833188394.html
В России появится первая профориентационная премия
В России появится первая профориентационная премия - РИА Новости, 21.11.2022
В России появится первая профориентационная премия
Первая профориентационная премия появится в России в 2023 году, она охватит все регионы страны и призвана оценить деятельность педагогов-навигаторов,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:36
2022-11-21T19:36
2022-11-21T19:39
общество
сергей кравцов
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первая профориентационная премия появится в России в 2023 году, она охватит все регионы страны и призвана оценить деятельность педагогов-навигаторов, корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Билет в будущее"."Новая российская премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. В ближайшее время мы начнем подготовку и формирование фонда премии и пригласим к участию, как государственных, так и частных партнеров", - сказал руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что премия призвана агрегировать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах, предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование."В ходе общения было принято несколько значимых решений по расширению проекта "Билет в будущее" в грядущем году. Среди них: учесть индивидуальные особенности обучающихся в базовых этапах программы, расширить диагностики с для детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличить список нозологий и начать внедрение профориентационного минимума как нового формата работы", - добавили в пресс-службе проекта.Добавляется, что в 2022 году проект "Билет в будущее" значительно превысил показатели предыдущего периода и помог более 1,3 миллиона школьников прикоснуться к программе ранней профориентации, а более 17 тысяч педагогов вошли в пул навигаторов проекта.По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование" в России реализуется проект ранней профориентации "Билет в будущее". В течение двух лет развития он показал рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 тысяч детей, получивших свои рекомендации.
https://ria.ru/20220707/proforientatsiya-1800918465.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кравцов, владимир путин, россия
Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Россия
19:36 21.11.2022 (обновлено: 19:39 21.11.2022)
В России появится первая профориентационная премия
Проект "Билет в будущее": в 2023 году в России появится профориентационная премия
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Первая профориентационная премия появится в России в 2023 году, она охватит все регионы страны и призвана оценить деятельность педагогов-навигаторов, корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, сообщили
РИА Новости в пресс-службе проекта "Билет в будущее".
"Новая российская премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. В ближайшее время мы начнем подготовку и формирование фонда премии и пригласим к участию, как государственных, так и частных партнеров", - сказал руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что премия призвана агрегировать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах, предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование.
"В ходе общения было принято несколько значимых решений по расширению проекта "Билет в будущее" в грядущем году. Среди них: учесть индивидуальные особенности обучающихся в базовых этапах программы, расширить диагностики с для детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличить список нозологий и начать внедрение профориентационного минимума как нового формата работы", - добавили в пресс-службе проекта.
"Подчеркну, что профориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Благодаря профессионализму и активной позиции педагогов-навигаторов формируется интерес к выбору будущей профессии. Она даёт молодёжи возможность увидеть своё место в будущем страны, внести личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. Именно поэтому работа по профориентации проводится в школах, в рамках внеурочной деятельности, охватывает всю систему дополнительного образования", - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба проекта.
Добавляется, что в 2022 году проект "Билет в будущее" значительно превысил показатели предыдущего периода и помог более 1,3 миллиона школьников прикоснуться к программе ранней профориентации, а более 17 тысяч педагогов вошли в пул навигаторов проекта.
По поручению президента РФ Владимира Путина
в рамках нацпроекта "Образование" в России реализуется проект ранней профориентации "Билет в будущее". В течение двух лет развития он показал рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 тысяч детей, получивших свои рекомендации.