https://ria.ru/20221121/posobie-1833124738.html

Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка - РИА Новости, 21.11.2022

Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

В России с начала следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:53

2022-11-21T15:53

2022-11-21T17:44

общество

владимир путин

россия

дети

семья

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России с начала следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал Владимир Путин.Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам. Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке граждане России при условии, что они постоянно проживают в стране.Для назначения этой выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. При определении величины пособия учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления.Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.Если дети в семье родились до конца 2022 года, родители смогут выбрать, продолжать получать пособия по действующим правилам до истечения сроков, на которые их назначили, либо перейти на выплаты по новым нормам.

https://ria.ru/20221117/posobie-1832202511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, дети, семья, социальный навигатор, детские вопросы