https://ria.ru/20221121/posobie-1833124738.html
Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка - РИА Новости, 21.11.2022
Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
В России с начала следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:53
2022-11-21T15:53
2022-11-21T17:44
общество
владимир путин
россия
дети
семья
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России с начала следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал Владимир Путин.Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам. Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке граждане России при условии, что они постоянно проживают в стране.Для назначения этой выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. При определении величины пособия учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления.Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.Если дети в семье родились до конца 2022 года, родители смогут выбрать, продолжать получать пособия по действующим правилам до истечения сроков, на которые их назначили, либо перейти на выплаты по новым нормам.
https://ria.ru/20221117/posobie-1832202511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, дети, семья, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Владимир Путин, Россия, Дети, Семья, Социальный навигатор, Детские вопросы
15:53 21.11.2022 (обновлено: 17:44 21.11.2022)
Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
Президент Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
В России с начала следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон
об этом подписал Владимир Путин.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам.
Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке граждане России при условии, что они постоянно проживают в стране.
Для назначения этой выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. При определении величины пособия учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления.
Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.
Если дети в семье родились до конца 2022 года, родители смогут выбрать, продолжать получать пособия по действующим правилам до истечения сроков, на которые их назначили, либо перейти на выплаты по новым нормам.