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Демобилизованные студенты ДНР получили награды

Демобилизованные студенты ДНР получили награды - РИА Новости, 21.11.2022

Демобилизованные студенты ДНР получили награды

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным... РИА Новости, 21.11.2022

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2022-11-21T22:09

2022-11-21T22:17

специальная военная операция на украине

денис пушилин

в мире

леонид пасечник

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

министерство образования и науки днр

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам Донецкой Народной Республики."Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Пушилин добавил, что во время совещания с министерством образования и науки ДНР и ректорами вузов он обсудил вопросы дальнейшего обучения студентов. Он заявил, что для них будут составлены индивидуальные учебные планы. В свою очередь Кириенко предложил предоставить возможность демобилизованным студентам по желанию пройти курсы в вузах других регионов России в рамках дистанционного обучения. Пушилин подчеркнул, что студенты, проходившие обучение по контракту, смогут пройти учебную программу бесплатно.В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис пушилин, в мире, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, министерство образования и науки днр, сергей кириенко