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Демобилизованные студенты ДНР получили награды - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Демобилизованные студенты ДНР получили награды
Демобилизованные студенты ДНР получили награды - РИА Новости, 21.11.2022
Демобилизованные студенты ДНР получили награды
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:09
2022-11-21T22:17
специальная военная операция на украине
денис пушилин
в мире
леонид пасечник
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
министерство образования и науки днр
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам Донецкой Народной Республики."Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Пушилин добавил, что во время совещания с министерством образования и науки ДНР и ректорами вузов он обсудил вопросы дальнейшего обучения студентов. Он заявил, что для них будут составлены индивидуальные учебные планы. В свою очередь Кириенко предложил предоставить возможность демобилизованным студентам по желанию пройти курсы в вузах других регионов России в рамках дистанционного обучения. Пушилин подчеркнул, что студенты, проходившие обучение по контракту, смогут пройти учебную программу бесплатно.В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
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донецкая народная республика
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денис пушилин, в мире, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, министерство образования и науки днр, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, В мире, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство образования и науки ДНР, Сергей Кириенко
22:09 21.11.2022 (обновлено: 22:17 21.11.2022)
 
Демобилизованные студенты ДНР получили награды

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что демобилизованные студенты республики получили награды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на мобилизационном пункте
Военнослужащие на мобилизационном пункте - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие на мобилизационном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам Донецкой Народной Республики.
"Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что во время совещания с министерством образования и науки ДНР и ректорами вузов он обсудил вопросы дальнейшего обучения студентов. Он заявил, что для них будут составлены индивидуальные учебные планы. В свою очередь Кириенко предложил предоставить возможность демобилизованным студентам по желанию пройти курсы в вузах других регионов России в рамках дистанционного обучения. Пушилин подчеркнул, что студенты, проходившие обучение по контракту, смогут пройти учебную программу бесплатно.
В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВ миреЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМинистерство образования и науки ДНРСергей Кириенко
 
 
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