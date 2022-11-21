https://ria.ru/20221121/nagrady-1833219176.html
Демобилизованные студенты ДНР получили награды
Демобилизованные студенты ДНР получили награды - РИА Новости, 21.11.2022
Демобилизованные студенты ДНР получили награды
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:09
2022-11-21T22:09
2022-11-21T22:17
специальная военная операция на украине
денис пушилин
в мире
леонид пасечник
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
министерство образования и науки днр
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам Донецкой Народной Республики."Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Пушилин добавил, что во время совещания с министерством образования и науки ДНР и ректорами вузов он обсудил вопросы дальнейшего обучения студентов. Он заявил, что для них будут составлены индивидуальные учебные планы. В свою очередь Кириенко предложил предоставить возможность демобилизованным студентам по желанию пройти курсы в вузах других регионов России в рамках дистанционного обучения. Пушилин подчеркнул, что студенты, проходившие обучение по контракту, смогут пройти учебную программу бесплатно.В прошлую пятницу врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:09 21.11.2022 (обновлено: 22:17 21.11.2022)
Демобилизованные студенты ДНР получили награды
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что демобилизованные студенты республики получили награды