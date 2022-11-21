https://ria.ru/20221121/memorial-1833069491.html

В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь"

В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" - РИА Новости, 21.11.2022

В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь"

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской Народной Республики... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:35

2022-11-21T13:35

2022-11-21T14:59

специальная военная операция на украине

владимир мединский

станица луганская

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краснодон

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 21 ноя - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" у Станицы Луганской, передает корреспондент РИА Новости."Восстановленный памятник князю Игрою, который был варварски расстрелян в ходе восьмилетней войны – это прямое поручение президента Российской федерации Владимира Владимировича Путина", - заявил Кириенко на открытии памятника. Он отметил, что сейчас нашу историю пытаются извратить и уничтожить, поэтому такие памятные места должны быть восстановлены, кроме того, должна быть восстановлена историческая память.Кириенко отметил важность восстановления памятников и мирной жизни в целом."Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь Луганской Народной Республики, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля - историческая часть России, это русская земля", - сказал первый замглавы администрации президента.Как отметил Мединский, летописец описывал Игоря человеком отчаянным, бесстрашным, может быть, безрассудным."Но в одном он был достоин памяти. Он был абсолютно храбр и не способен на предательство. <…> Эти качества князя Игоря унаследованы в каждом гражданине, защищающем свой дом и свою землю здесь, на Луганщине" - сказал Мединский собравшимся на площади перед памятником.В свою очередь, Пасечник подчеркнул, что "в 2014 году ополчением Донбасса была остановлена украинская армия", и добавил, что именно холм, на котором стоит памятник, стал тем препятствием, которое не позволило украинским войскам войти в Луганск со стороны Станицы Луганской.Данный мемориал с 2014 по 2022 годы находился на линии соприкосновения и был значительно поврежден обстрелами со стороны украинских войск. Осенью 2022 года началось восстановление памятника.В начале ноября Пасечник заявил, что вручил Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу общественной организации "Российское военно-историческое общество" за помощь в сохранении памятников Донбасса. В частности, речь шла о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" в Краснодоне и восстановлении памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

https://ria.ru/20220914/pamyatnik-1816843347.html

https://ria.ru/20221019/golodomor-1825045349.html

https://ria.ru/20221020/altay-1825354738.html

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Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю на въезде в Станицу Луганскую Кириенко, Мединский и Пасечник открыли восстановленный памятник князю Игорю на въезде в Станицу Луганскую, передает корреспондент РИА Новости 2022-11-21T13:35 true PT2M06S

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