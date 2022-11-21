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В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/memorial-1833069491.html
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь"
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" - РИА Новости, 21.11.2022
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь"
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской Народной Республики... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:35
2022-11-21T14:59
специальная военная операция на украине
владимир мединский
станица луганская
леонид пасечник
сергей кириенко
краснодон
донбасс
в мире
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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 21 ноя - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" у Станицы Луганской, передает корреспондент РИА Новости."Восстановленный памятник князю Игрою, который был варварски расстрелян в ходе восьмилетней войны – это прямое поручение президента Российской федерации Владимира Владимировича Путина", - заявил Кириенко на открытии памятника. Он отметил, что сейчас нашу историю пытаются извратить и уничтожить, поэтому такие памятные места должны быть восстановлены, кроме того, должна быть восстановлена историческая память.Кириенко отметил важность восстановления памятников и мирной жизни в целом."Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь Луганской Народной Республики, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля - историческая часть России, это русская земля", - сказал первый замглавы администрации президента.Как отметил Мединский, летописец описывал Игоря человеком отчаянным, бесстрашным, может быть, безрассудным."Но в одном он был достоин памяти. Он был абсолютно храбр и не способен на предательство. &lt;…&gt; Эти качества князя Игоря унаследованы в каждом гражданине, защищающем свой дом и свою землю здесь, на Луганщине" - сказал Мединский собравшимся на площади перед памятником.В свою очередь, Пасечник подчеркнул, что "в 2014 году ополчением Донбасса была остановлена украинская армия", и добавил, что именно холм, на котором стоит памятник, стал тем препятствием, которое не позволило украинским войскам войти в Луганск со стороны Станицы Луганской.Данный мемориал с 2014 по 2022 годы находился на линии соприкосновения и был значительно поврежден обстрелами со стороны украинских войск. Осенью 2022 года началось восстановление памятника.В начале ноября Пасечник заявил, что вручил Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу общественной организации "Российское военно-историческое общество" за помощь в сохранении памятников Донбасса. В частности, речь шла о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" в Краснодоне и восстановлении памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
https://ria.ru/20220914/pamyatnik-1816843347.html
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станица луганская
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Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю на въезде в Станицу Луганскую
Кириенко, Мединский и Пасечник открыли восстановленный памятник князю Игорю на въезде в Станицу Луганскую, передает корреспондент РИА Новости
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владимир мединский, станица луганская, леонид пасечник, сергей кириенко, краснодон, донбасс, в мире, луганск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Станица Луганская, Леонид Пасечник, Сергей Кириенко, Краснодон, Донбасс, В мире, Луганск, Луганская Народная Республика
13:35 21.11.2022 (обновлено: 14:59 21.11.2022)
 
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь"

Кириенко, Мединский и Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" в ЛНР

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 21 ноя - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" у Станицы Луганской, передает корреспондент РИА Новости.
"Восстановленный памятник князю Игрою, который был варварски расстрелян в ходе восьмилетней войны – это прямое поручение президента Российской федерации Владимира Владимировича Путина", - заявил Кириенко на открытии памятника. Он отметил, что сейчас нашу историю пытаются извратить и уничтожить, поэтому такие памятные места должны быть восстановлены, кроме того, должна быть восстановлена историческая память.
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Кириенко отметил важность восстановления памятников и мирной жизни в целом.
"Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь Луганской Народной Республики, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля - историческая часть России, это русская земля", - сказал первый замглавы администрации президента.
Как отметил Мединский, летописец описывал Игоря человеком отчаянным, бесстрашным, может быть, безрассудным.
"Но в одном он был достоин памяти. Он был абсолютно храбр и не способен на предательство. <…> Эти качества князя Игоря унаследованы в каждом гражданине, защищающем свой дом и свою землю здесь, на Луганщине" - сказал Мединский собравшимся на площади перед памятником.
В свою очередь, Пасечник подчеркнул, что "в 2014 году ополчением Донбасса была остановлена украинская армия", и добавил, что именно холм, на котором стоит памятник, стал тем препятствием, которое не позволило украинским войскам войти в Луганск со стороны Станицы Луганской.
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Данный мемориал с 2014 по 2022 годы находился на линии соприкосновения и был значительно поврежден обстрелами со стороны украинских войск. Осенью 2022 года началось восстановление памятника.
В начале ноября Пасечник заявил, что вручил Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу общественной организации "Российское военно-историческое общество" за помощь в сохранении памятников Донбасса. В частности, речь шла о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" в Краснодоне и восстановлении памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир МединскийСтаница ЛуганскаяЛеонид ПасечникСергей КириенкоКраснодонДонбассВ миреЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
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