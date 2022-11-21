https://ria.ru/20221121/kndr-1832988175.html

Южная Корея не смогла бы отразить ракетный удар КНДР, считает эксперт

Южная Корея не смогла бы отразить ракетный удар КНДР, считает эксперт - РИА Новости, 21.11.2022

Южная Корея не смогла бы отразить ракетный удар КНДР, считает эксперт

Сеул даже при помощи США обладает ограниченными возможностями отражения ракетных ударов КНДР, Южная Корея смогла бы отразить одиночную ракету большой дальности... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:49

2022-11-21T08:49

2022-11-21T08:49

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Сеул даже при помощи США обладает ограниченными возможностями отражения ракетных ударов КНДР, Южная Корея смогла бы отразить одиночную ракету большой дальности или небольшое число ракет малой дальности, но не масштабный удар с разных сторон, особенно с применением ядерных зарядов, рассказал в комментарии РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев."Перехватить одиночную ракету большой дальности или небольшое число ракет малой дальности, особенно старых, у Сеула шансы неплохие. Не более. Собственно, Пхеньян потому и проводит тренировки именно масштабного удара, возможного в самом начале конфликта, чтобы не дать противнику постепенно спокойно переловить пусковые установки или отбиться от небольших атак. Пхеньян, судя по тому, что мы видим, готовится "как только, так сразу" бить из всего, что есть, масштабно и размашисто. И вероятно, с вариантом в ядерном снаряжении. То есть это аналог американской доктрины "массированного возмездия" 1950-х годов", - пояснил эксперт.Северная Корея в последнее время периодически испытывает по несколько ракет разных типов в день. Так 2 ноября Пхеньян поэтапно пустил четыре тактических баллистических ракеты, включая ракеты с разделяющейся боеголовкой и боеголовкой для удара по подземным целям, затем 23 ракеты класса "земля воздух" для отработки ударов "по воздушным целям на разной высоте и дальности", а во второй половине дня две тактические баллистические ракеты.По мнению Хрусталева, КНДР своими учениями демонстрирует Южной Корее, что в случае угрозы упреждающего удара с их стороны она проведет масштабную атаку, после которой те "костей не соберут, и никакая Америка или ПРО" их не спасут. Делается это для того, чтобы запугать противника и не довести дело до реального конфликта, полагает он.При этом, давление международного сообщества или новые санкции не смогут существенно повлиять на Пхеньян, считает Хрусталев."КНДР - это страна-выживальщик. Причем имеющая опыт длительного выживания в условиях, которые для минимум 9 из 10 стран мира будут означать неминуемый коллапс через год-два, если не раньше. Десятилетия борьбы за жизнь создали невероятно высокую по современным меркам устойчивость к внешнему давлению, санкциям, военным угрозам", - подытожил эксперт.КНДР в пятницу произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи, ракета типа "Хвасон-17" пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. По данным Южной Кореи, дальность полета ракеты составила тысячу километров, высота полета примерно шесть тысяч километров, а максимальная скорость - примерно 22 Маха, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.Правительство Южной Кореи после пуска МБР Пхеньяна опубликовало заявление, в котором осудило пуск как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и "серьезную провокацию", повышающую напряженность на Корейском полуострове и в регионе. Сеул также заявил, что "обладает подавляющим потенциалом реагирования и волей немедленно покарать любую провокацию со стороны Северной Кореи и Северная Корея не должна заблуждаться на этот счет".Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указания ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания КНДР, обговоренные с США, и подготовить санкции в отношении Пхеньяна. После ВВС Южной Кореи и США также провели совместные учения с участием истребителей-невидимок F-35A, в ходе которых отрепетировали удар бомбами с лазерным наведением по гипотетической северокорейской передвижной пусковой ракетной установке.Также стало известно, что в ходе учений ВВС США и Южной Кореи с 31 октября по 5 ноября были впервые с 2017 года задействованы американские стратегические сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer.

https://ria.ru/20221121/kndr-1832978978.html

https://ria.ru/20221118/kndr-1832403720.html

https://ria.ru/20221118/kndr-1832531844.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, кндр (северная корея), пхеньян, сеул, юн сок ель, сша, ввс сша, оон, министерство обороны японии