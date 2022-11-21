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Алиев поздравил Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане

Алиев поздравил Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022

Алиев поздравил Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:26

2022-11-21T16:26

2022-11-21T16:26

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выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба Токаева.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.В свою очередь Токаев отметил, что главным ориентиром в комплексном углублении двустороннего взаимодействия служат договоренности, достигнутые в ходе его официального визита в Баку в августе этого года.Главы государств также обсудили совместные задачи дальнейшего развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства, пояснила пресс-служба.

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833072544.html

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в мире, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, казахстан, азербайджан, баку, выборы президента казахстана — 2022