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В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России - РИА Новости, 21.11.2022
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В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России
В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России
Выборы президента в Казахстане - очень важное событие и для России, это важный партнер, все события там вызывают живой интерес, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:12
2022-11-21T13:12
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Выборы президента в Казахстане - очень важное событие и для России, это важный партнер, все события там вызывают живой интерес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Ну, это очень-очень важное событие. И вы знаете, что уже президент Путин направил поздравительную телеграмму президенту Токаеву, искренне поздравил его с такой убедительной победой. Казахстан - это наш важный партнёр, союзник, конечно, всё происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлениями лидирующего на выборах в Казахстане Токаева о том, что страна будет проводить многовекторную политику. Песков отметил, что развитие Казахстана как государства, как экономики в интересах как самой страны, так и в интересах России.На вопрос о встрече в Оренбурге Песков не смог ответить точно, но сообщил, что "в любом случае, президенты найдут возможность, как поприветствовать участников".В конце октября в МИД РФ сообщили, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Путина и Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге. В начале ноября Песков говорил, что переговоры Путина и Токаева в Оренбурге планируются.
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касым-жомарт токаев, казахстан, россия, политика, владимир путин, дмитрий песков
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:12 21.11.2022
 
В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России

Песков отметил значимость выборов в Казахстане, назвав его важным партнером России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Выборы президента в Казахстане - очень важное событие и для России, это важный партнер, все события там вызывают живой интерес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

Очередь к урне для голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
1 из 15

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
2 из 15

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

Голосование на президентских выборах в посольстве Казахстана в Москве
3 из 15

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

Кандидат в президенты Казахстана от партии Ауыл Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане
4 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
5 из 15

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на одном из избирательных участков в Астане
6 из 15

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

Президент Казахстана, кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
7 из 15

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

Дети на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
8 из 15

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
9 из 15

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане в ходе внеочередных выборов президента Казахстана
10 из 15

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден на одном из избирательных участков в Астане
11 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане достают бюллетени из урны для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
12 из 15

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время голосования для подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
13 из 15

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
14 из 15

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

Брифинг ЦИК Казахстана о предварительных итогах выборов президента
15 из 15

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 15

Досрочные президентские выборы проходили в Казахстане 20 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 15

Избиратели проявили активность, явка составила 69,44%.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 15

Процесс голосования прошел спокойно, без нарушений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 15

Избирательные участки соответствовали необходимым для процедуры голосования требованиям.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 15

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова на избирательном участке в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 15

Победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он получил 81,31 процента голосов.

© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
8 из 15

"Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие..." — сказал Токаев после объявления первых итогов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 15

Президент выразил признательность народной коалиции, выдвинувшей его кандидатуру на голосование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 15

Председатель избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 15

Кандидат в президенты Казахстана от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден на избирательном участке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 15

Всего в стране работал 10 101 участок, право голосовать имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 15

Выборы прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе, у всех были равные возможности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 15

"Президентские выборы открывают новую политическую эпоху", — заявил избранный президент.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
15 из 15

Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием, отметив, что тот получил убедительный мандат доверия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
"Ну, это очень-очень важное событие. И вы знаете, что уже президент Путин направил поздравительную телеграмму президенту Токаеву, искренне поздравил его с такой убедительной победой. Казахстан - это наш важный партнёр, союзник, конечно, всё происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлениями лидирующего на выборах в Казахстане Токаева о том, что страна будет проводить многовекторную политику. Песков отметил, что развитие Казахстана как государства, как экономики в интересах как самой страны, так и в интересах России.
На вопрос о встрече в Оренбурге Песков не смог ответить точно, но сообщил, что "в любом случае, президенты найдут возможность, как поприветствовать участников".
В конце октября в МИД РФ сообщили, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Путина и Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге. В начале ноября Песков говорил, что переговоры Путина и Токаева в Оренбурге планируются.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 23:04
Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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