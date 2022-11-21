https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833059342.html

В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России

В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России - РИА Новости, 21.11.2022

В Кремле считают выборы в Казахстане важным событием для России

Выборы президента в Казахстане - очень важное событие и для России, это важный партнер, все события там вызывают живой интерес, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:12

2022-11-21T13:12

2022-11-21T13:12

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Выборы президента в Казахстане - очень важное событие и для России, это важный партнер, все события там вызывают живой интерес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Ну, это очень-очень важное событие. И вы знаете, что уже президент Путин направил поздравительную телеграмму президенту Токаеву, искренне поздравил его с такой убедительной победой. Казахстан - это наш важный партнёр, союзник, конечно, всё происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к заявлениями лидирующего на выборах в Казахстане Токаева о том, что страна будет проводить многовекторную политику. Песков отметил, что развитие Казахстана как государства, как экономики в интересах как самой страны, так и в интересах России.На вопрос о встрече в Оренбурге Песков не смог ответить точно, но сообщил, что "в любом случае, президенты найдут возможность, как поприветствовать участников".В конце октября в МИД РФ сообщили, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Путина и Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге. В начале ноября Песков говорил, что переговоры Путина и Токаева в Оренбурге планируются.

https://ria.ru/20221120/epokha-1832963537.html

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Кирилл Волков

касым-жомарт токаев, казахстан, россия, политика, владимир путин, дмитрий песков