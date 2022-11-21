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Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022
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Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана
Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022
Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров, РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:21
2022-11-21T08:26
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
нурлан абдиров
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров, озвучивая предварительные итоги голосования."Касым-Жомарт Токаев – 81,31% голосов", - сказал Абдиров на заседании ЦИК в понедельник.За графу "против всех" проголосовали – 5,80%.Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%.За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров, выборы президента казахстана — 2022
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Абдиров, Выборы президента Казахстана — 2022
08:21 21.11.2022 (обновлено: 08:26 21.11.2022)
 
Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана

ЦИК Казахстана: Токаев одерживает победу на выборах президента с 81,31 процентами голосов

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров, озвучивая предварительные итоги голосования.
"Касым-Жомарт Токаев – 81,31% голосов", - сказал Абдиров на заседании ЦИК в понедельник.
За графу "против всех" проголосовали – 5,80%.
Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%.
За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 22:59
Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевНурлан АбдировВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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