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Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров, РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:21

2022-11-21T08:21

2022-11-21T08:26

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

нурлан абдиров

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров, озвучивая предварительные итоги голосования."Касым-Жомарт Токаев – 81,31% голосов", - сказал Абдиров на заседании ЦИК в понедельник.За графу "против всех" проголосовали – 5,80%.Глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, общественный деятель Каракат Абден – 2,60%, экономист Мейрам Кажыкен – 2,53%.За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева отдали голоса 2,22%, за правозащитницу Салтанат Турсынбекову – 2,12%.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.

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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров, выборы президента казахстана — 2022