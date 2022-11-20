https://ria.ru/20221120/samolety-1832620839.html

Эксперты выяснили, сколько будет стоить новогодняя ночь в самолете

Эксперты выяснили, сколько будет стоить новогодняя ночь в самолете - РИА Новости, 20.11.2022

Эксперты выяснили, сколько будет стоить новогодняя ночь в самолете

Эксперты сделали подборку международных и внутренних рейсов из Москвы, которые будут находиться в небе в новогоднюю ночь, а также выяснили, сколько стоят билеты РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T04:27

2022-11-20T04:27

2022-11-20T05:02

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты сделали подборку международных и внутренних рейсов из Москвы, которые будут находиться в небе в новогоднюю ночь, а также выяснили, сколько стоят билеты и туры, сообщает АТОР.Эксперты поясняют, что обычно в полночь пассажиров, которые в момент боя курантов находятся в полете, поздравляет командир экипажа. Также довольно часто авиакомпании предлагают путешественникам в 00.00 внеплановый бокал шампанского. В первом и бизнес-классе могут быть и более торжественные церемонии.Встретить 2023-й можно в полетах по России, в Турцию, ОАЭ, Таиланд, на Шри-Ланку и в Гоа.Представители "Интуриста" рассказали, что в 23:00 31 декабря из аэропорта Внуково в Коломбо, на Шри-Ланку, вылетит рейс ZF-1611 авиакомпании AZUR air. К наступлению непосредственно Нового года туристы будут уже на эшелоне и еще в своем часовом поясе. Тур на Шри-Ланку на новогодние праздники с перелетом на этом рейсе можно приобрести от 193 тысяч рублей на двоих за девять ночей пребывания.Также вечером 31 декабря в полет отправится рейс SU-270 авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) в Бангкок. Вылет назначен на 20:25, то есть сам Новый год начинается где-то в небе над Казахстаном. Стоимость тура с перелетом на этом рейсе начинается от 267 тысяч рублей на двоих за восемь ночей.В полете в новогоднюю ночь будет находиться и рейс Москва – Гоа авиакомпании AZUR air ZF-2403. Он вылетает в 22:30, поэтому 2023-й год, скорее всего, застанет пассажиров где-то на подлете к Казахстану. Стоимость туров начинается от 255 тысяч рублей на двоих.Проведут новогоднюю ночь в небе и пассажиры рейса авиакомпании S7 Airlines S7-3741 Москва – Анталья. Он вылетает в 22:10 из Домодедово и в 3:30 приземлится на курорте. В новогоднюю полночь он будет находиться примерно над Астраханью. Стоимость тура в отель пять звезд на "все включено" на 12 ночей составляет 176 тысяч рублей на двоих.В полете в новогоднюю ночь будет находиться также рейс SU-2134 Москва – Стамбул авиакомпании "Аэрофлот". Из Шереметьево он вылетит в 21:55, в Турции приземлится в 03:15. То есть праздничную полночь пассажиры встретят где-то над акваторией Каспийского моря. Стоимость билетов на одного начинается от 46 тысяч рублей.Из аэропорта Домодедово можно совершить авиапутешествие в Дубай рейсом EK-132 авиакомпании Emirates на легендарном Airbus A380, уточняют в Coral Travel. Рейс подойдет тем, кто хочет в прямом смысле слова "влететь" в 2023 год. Самолет отправляется в 23:50, то есть Новый год застанет где-то на взлетно-посадочной полосе. Если повезет, бой курантов совпадет с отрывом от земли.Купить билет на EK-132 отдельно можно от 115 тысяч рублей на одного. Если нет цели сэкономить, выбирайте бизнес-класс, перелет "туда-обратно" обойдется в 1,15 миллиона рублей.Есть возможность вполне бюджетно встретить новый 2023 год в полете над Россией.Например, если отправиться в путешествие из Москвы на горнолыжный курорт Шерегеш с прилетом в аэропорт Новокузнецка. Рейс авиакомпании S7 S7-2627 на Airbus A320neo вылетает из Домодедово в 23:20 и Новый год пассажиры смогут встретить в небе где-то над Казанью. Стоимость билетов более чем демократичная – на человека в одну сторону она составляет 8,6 тысячи рублей.Максимально бюджетно можно встретить 2023 год в самолете авиакомпании S7. Это рейс S7-2627 Москва – Санкт-Петербург, который вылетит из Домодедово в 23:55 31 декабря. Билет в одну сторону с Новым годом на борту стоит всего три тысячи рублей, обратно – столько же.

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Лана Баева

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