https://ria.ru/20221120/restoran-1832839027.html

Исследование: россияне стали тратить в ресторанах на четверть меньше

Исследование: россияне стали тратить в ресторанах на четверть меньше - РИА Новости, 20.11.2022

Исследование: россияне стали тратить в ресторанах на четверть меньше

Средний чек россиян в ресторанах и барах в первой половине ноября в годовом выражении снизился на 26%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T08:51

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2022-11-20T12:08

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Средний чек россиян в ресторанах и барах в первой половине ноября в годовом выражении снизился на 26%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. По мнению опрошенных агентством аналитиков, такая тенденция может быть связана с желанием россиян сэкономить в преддверии Нового года и сокращением необязательных трат.По данным аналитиков, "средний чек на рестораны и бары с 1 по 13 ноября составил 994 рубля, оказавшись на 26% ниже аналогичного периода прошлого года"."При этом число покупок увеличилось на 43%. Средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей, а число покупок увеличилось на 34%. Средний чек россиян на фастфуд также показал отрицательную динамику, снизившись к прошлом году на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%", - выяснили специалисты.Кроме того аналитики назвали топ-регионов по среднему чеку. В первой половине ноября россияне в барах и ресторанах больше всего тратили в Москве (по 1918 рублей), Санкт-Петербурге (по 1366 рублей) и Московской области (по 1818 рублей). Топ регионов по среднему чеку в кафе и столовых следующий: Камчатский край (1258 рублей), Костромская область (1243 рубля), Владимирская область (1133 рубля). А в топ регионов по среднему чеку в точках фастфуда вошли Дагестан (848 рублей), Хабаровский край (735 рублей) и Амурская область (714 рубля).Подобная ноябрьская динамика может быть связана в том числе с выросшим уровнем стресса, полагает основатель консалтинговой компании Management Factory Евгения Махнева. По ее оценке, средний чек в декабре останется на уровне ноября, однако такого же количества гостей, как в прошлом году, ждать не стоит.Кроме того, снижение среднего чека в ресторанах связано с тем, что россияне стали сокращать необязательные траты, в частности расходы на развлечения, рассуждает директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов. "По нашим оценкам, ожидать восстановления потребительской активности в ближайшее время не стоит. Ведь, как правило, в период с середины ноября до конца декабря россияне в принципе стараются экономить, чтобы сформировать накопления на празднование Нового года", - добавляет он.По мнению совладельца сети ресторанов Black Star Burger Юрия Левитаса, снижение среднего чека в первую очередь связано со снижением общего уровня покупательской способности. Однако при этом ресторатор ожидает, что в декабре будет зафиксирован рост среднего чека приблизительно на 10-12% по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20221110/restorany-1830421331.html

https://realty.ria.ru/20221025/restorany-1826363493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, экономика, новости - туризм