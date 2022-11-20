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Григорий Орджоникидзе: "защита" украинского борща не делает чести ЮНЕСКО

Григорий Орджоникидзе: "защита" украинского борща не делает чести ЮНЕСКО - РИА Новости, 20.11.2022

Григорий Орджоникидзе: "защита" украинского борща не делает чести ЮНЕСКО

Политизация в ЮНЕСКО сегодня зашкаливает, хотя не все понимают, почему организация бросает все свои силы и средства на помощь Киеву, с учетом огромного... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:00

2022-11-20T11:00

2022-11-20T11:00

интервью

россия

юнеско

российская академия наук

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Политизация в ЮНЕСКО сегодня зашкаливает, хотя не все понимают, почему организация бросает все свои силы и средства на помощь Киеву, с учетом огромного количества других нерешенных на планете проблем. О том, получится ли у ЮНЕСКО "защитить" украинский борщ, культура приготовления которого была внесена ранее в список нематериального наследия, могут ли объекты в России потерять статус всемирного наследия и когда в него будут внесены новые, в интервью корреспонденту РИА Новости Балжан Самигуллиной рассказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.– Григорий Эдуардович, существует ли сегодня вероятность исключения российских объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО на фоне кампании по "отмене" российской культуры? А каковы реальные шансы включения в перечень ЮНЕСКО новых памятников культуры и природы из России? Какие рассматриваются?– Конвенция 1972 года и ее вспомогательные механизмы не предусматривают возможностей одностороннего, волюнтаристского "редактирования" списка всемирного наследия. Существуют определенные критерии, по которым тот или иной объект может быть отнесен к перечню ЮНЕСКО и, что крайне редко случается, исключен из него.Таких примеров за 50 лет действия Конвенции насчитывается всего несколько. Последний из них относится к прошлому году, когда было принято решение об исключении из списка ЮНЕСКО исторического центра Ливерпуля. Виной тому – неконтролируемая застройка старого города и его набережной, нарушившая выдающуюся универсальную ценность объекта. При этом задолго до принятия этих радикальных мер Великобритании направлялись многочисленные предупреждения и рекомендации, которым, впрочем, англичане не вняли.Поэтому на ваш первый вопрос отвечу односложно: нет. Все объекты всемирного наследия в России, а их у нас сегодня 31, останутся в списке.Российскими профильными ведомствами, прежде всего, минкультуры и минприроды, ведется кропотливая работа по подготовке новых номинаций в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы со всей страны – от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот. В последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника "Дивногорье", астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка "Каталык" в Якутии и тувинской "Долины Царей".– Украина недавно призвала ЮНЕСКО прекратить сотрудничество с музеями России. Как вы считаете, в Организации могут пойти на такой шаг, и какими будут его последствия для самой ЮНЕСКО?– К чему только не призывали украинцы ЮНЕСКО! И прекратить музейное сотрудничество. И исключить нас из руководящих и вспомогательных органов учреждения. А то и вовсе – лишить Россию членства в самой ЮНЕСКО, что, к слову, с юридической точки зрения просто невозможно. Подобного рода призывы не приводят к конкретным результатам и являются не более чем обыкновенной русофобской риторикой, к которой все уже давно привыкли.– Но в то же время в Москве в последнее время не раз говорили об "украинизации" ЮНЕСКО и политизации этой международной площадки. Не могли бы вы пояснить, в чем заключается этот процесс, и какие риски он несет для России?– Действительно, политизация растет, я бы даже сказал, зашкаливает. В марте западными странами была созвана внеочередная сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО для рассмотрения ситуации на Украине в сферах ответственности организации. На деле же заседание вылилось не в обсуждение объективных проблем Украины в гуманитарной сфере, а в очередную антироссийскую провокацию, направленную на очернение нашей страны, осуждение суверенного политического курса России. В подобном подрывном ключе и в нарушение уставных полномочий ЮНЕСКО прошло обсуждение двух антироссийских пунктов и на последней регулярной сессии исполсовета в октябре.Более того, на поводу у украинцев и покрывающих их западников пошел и секретариат ЮНЕСКО – техническая по своей сути структура, которая в соответствии с Уставом должна исполнять свои обязательства беспристрастно. Так, за весь год секретариатом не было предоставлено ни одной эгиды ЮНЕСКО мероприятиям в Российской Федерации, причем даже тем, которые раньше всегда ее получали. Под надуманными предлогами отклонены все наши заявки на открытие новых кафедр и ассоциированных школ ЮНЕСКО. Вопиющим случаем стал отказ секретариата публично осудить жестокое убийство украинскими радикалами российской журналистки Дарьи Дугиной. Видимо потому что украинцам сегодня прощается все, даже теракты.Причем, как и в случае с комитетом всемирного наследия, в наибольшей степени от всего этого страдает сама ЮНЕСКО, ее авторитет и международное положение.Многие развивающиеся страны, каковых в действительности подавляющее большинство в ЮНЕСКО, недоумевают, почему учреждение бросает буквально все свои силы и средства на помощь "киевскому режиму". Неужели это единственная нерешенная проблема на планете? Настолько масштабно организация не реагировала ни на один другой вооруженный конфликт последних десятилетий, в том числе в таких "горячих точках" как те же Сирия, Афганистан и Ирак. Банальные двойные стандарты.– Борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как украинское блюдо. Как вы можете это прокомментировать, и какое русское блюдо, по вашему мнению, стоило бы внести в этот список?– А это история уже просто анекдотичная! В своем антироссийском угаре украинцы и Запад потеряли всякую связь с реальностью. Используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО для продвижения "антироссийской повестки". В данном случае продавили решение соответствующего межправительственного комитета о включении так называемой "культуры приготовления украинского борща" в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Мол, действия России могут привести к утрате этого уникального кулинарного навыка.Мы, конечно же, отдаем должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но если честно, убеждены, что признание его "украинскости" со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями. В один из последних выпусков нашего официального издания – "Вестника Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО" – вошел довольно интересный материал об истории и видах борща. Если не ошибаюсь, помимо украинского, существуют еще московский, белорусский и польский. Во всяком случае, как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят его в виде космического питания.На счет включения российских блюд в списки ЮНЕСКО я бы повременил. Прежде всего, Россия не является стороной Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года, по линии которой ведутся такие перечни. Ну и, конечно же, было бы неправильным опускаться вслед за украинцами до подобного мелкотемья и конъюнктурщины. Хоть наш многонациональный народ и богат на разнообразные и признанные шедевры кулинарии со своими особенностями приготовления и потребления.– 45-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая должна была пройти в Казани еще в июне, была перенесена на неопределенный срок. Остаются ли возможности провести заседание до конца года? Есть ли хотя бы примерные даты его проведения? Какой будет дальнейшая линия России в этом отношении?– Страны Запада и их сателлиты решили пойти по пути политизации ЮНЕСКО и действующего под ее эгидой комитета всемирного наследия, который отвечает за реализацию положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и формирование списка всемирного наследия.На волне искусственной антироссийской истерии европейцы и находящийся под их серьезным влиянием секретариат фактически заблокировали проведение 45-й сессии в Казани в установленные, заранее согласованные сроки. Бюро комитета – его органом оперативного управления – было принято решение о переносе заседания на неопределенный срок.Несмотря на готовность к компромиссам и конструктивный подход Российской Федерации, которая председательствует в комитете всемирного наследия в этом году, организация сессии в другие сроки также не была согласована. Между тем, сама необходимость проведения такого заседания никем не подвергается сомнению. Нужно обсудить вопросы сбережения природных и культурных объектов, внесенных в список всемирного наследия, рассмотреть ряд новых номинаций на включение в этот престижный перечень.С учетом того, что столь серьезные мероприятия не могут "готовиться на коленке", можно заключить, что до конца текущего года полноценное заседание комитета не состоится. По сути, такой печальный итог – это один из примеров того, как страны "коллективного Запада" в бессмысленной борьбе с Россией наносят вред и самим себе, и всему мировому сообществу.Что касается нашей дальнейшей линии, то мы продолжаем добросовестно исполнять свои обязательства в качестве члена комитета всемирного наследия и сохраняем приверженность ее принципам и идеалам. В частности, в настоящее время министерством иностранных дел совместно с правительством Республики Татарстан ведется подготовка крупного юбилейного мероприятия в Казани – Международного форума к 50-летию Конвенции о всемирном наследии.– Россия сотрудничает с ЮНЕСКО во многих областях, как вы оцениваете сегодня перспективы партнерства? Какие программы ЮНЕСКО в России считаете наиболее актуальными? Как в целом программы организации работают в России?– Российская Федерация – это один из объективных лидеров в ЮНЕСКО. Ответственный и инициативный член большинства руководящих и вспомогательных органов, один из крупнейших доноров. Начиная с момента нашего вступления в организацию в 1954 году, партнерство с ЮНЕСКО развивалось по нарастающей, причем по всем направлениям компетенции учреждения.Под началом комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО работает полтора десятка программных комитетов, посвященных самым разным аспектам гуманитарного сотрудничества – от биоэтики и искусственного интеллекта, до океанографии и гидрологии.Активно содействуем сетевому сотрудничеству по линии программ ЮНЕСКО – многие российские населенные пункты входят в сети творческих и обучающихся городов ЮНЕСКО, развивается сеть ассоциированных школ. Большая работа ведется в сфере информации – по линии международной программы развития коммуникации, программ "Информация для всех" и "Память мира". В контексте международного десятилетия языков коренных народов, которое празднуется в 2022-2032 годах, открываются самые широкие возможности для продвижения богатого положительного опыта России в качестве одной из крупнейших многоязычных стран мира.Довольно показательный пример нашего продуктивного взаимодействия – программа УНИТВИН (сеть кафедр ЮНЕСКО), которая была создана в 1992 году. Ее цель – продвижение приоритетов организации путем развития сотрудничества "породненных" учреждений высшего образования. Сегодня это объединение включает свыше 800 вузов со всего мира, в том числе 68 российских. Для нас это один из приоритетов. Не раз становились авторами решений Исполнительного совета, направленных на совершенствование работы УНИТВИН. Содействуем полноценному становлению сети центров ЮНЕВОК, которая, подобно кафедрам, связала бы учреждения среднего профессионального образования.Другой важный проект мы запустили в прошлом году. Речь идет о присуждении совместно с ЮНЕСКО ежегодной Международной премии имени Д.И.Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. К настоящему моменту это крупнейшая награда ЮНЕСКО – ее призовой фонд составляет половину "Нобелевки". На нашем счету и учреждение по инициативе РАН самой Международной программы по фундаментальным наукам ЮНЕСКО, деятельность которой мы активно поддерживаем.Возвращаясь к вашему вопросу об имеющихся перспективах, скажу так. Несмотря на нынешние политические трудности в сотрудничестве с ЮНЕСКО, которые, как нам кажется, носят временный характер, мы не планируем сворачивать или каким-либо образом пересматривать свой традиционно созидательный и конструктивный вклад в деятельность организации. Надеемся на встречное движение и со стороны партнеров.

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https://ria.ru/20220702/borsch-1799775516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, юнеско, российская академия наук, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)