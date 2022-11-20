https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832864625.html

Граждане Казахстана голосуют на выборах президента республики в Москве

Граждане Казахстана голосуют на выборах президента республики в Москве - РИА Новости, 20.11.2022

Граждане Казахстана голосуют на выборах президента республики в Москве

Граждане Казахстана в Москве голосуют на досрочных выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:05

2022-11-20T12:05

2022-11-20T21:53

касым-жомарт токаев

казахстан

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общество

выборы президента казахстана — 2022

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Граждане Казахстана в Москве голосуют на досрочных выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.Участок расположен в центре Москвы в посольстве, куда казахстанцы приходят голосовать семьями. Обстановка рядом с посольством спокойная, усилена охрана напротив дипмиссии.Помимо Москвы, граждане Казахстана могут проголосовать на участках, организованных в генконсульствах республики в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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касым-жомарт токаев, казахстан, москва, санкт-петербург, общество, выборы президента казахстана — 2022