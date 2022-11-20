https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832864625.html
Граждане Казахстана голосуют на выборах президента республики в Москве
Граждане Казахстана голосуют на выборах президента республики в Москве - РИА Новости, 20.11.2022
Граждане Казахстана голосуют на выборах президента республики в Москве
Граждане Казахстана в Москве голосуют на досрочных выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:05
2022-11-20T12:05
2022-11-20T21:53
касым-жомарт токаев
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санкт-петербург
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выборы президента казахстана — 2022
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Граждане Казахстана в Москве голосуют на досрочных выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.Участок расположен в центре Москвы в посольстве, куда казахстанцы приходят голосовать семьями. Обстановка рядом с посольством спокойная, усилена охрана напротив дипмиссии.Помимо Москвы, граждане Казахстана могут проголосовать на участках, организованных в генконсульствах республики в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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касым-жомарт токаев, казахстан, москва, санкт-петербург, общество, выборы президента казахстана — 2022
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Москва, Санкт-Петербург, Общество, Выборы президента Казахстана — 2022
12:05 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
Граждане Казахстана голосуют на выборах президента республики в Москве
Граждане Казахстана в Москве семьями голосуют на выборах президента республики