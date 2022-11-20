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Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев - РИА Новости, 20.11.2022
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Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев
Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев - РИА Новости, 20.11.2022
Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев
Казахстан должен проводить в нынешних реалиях многовекторную политику, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:34
2022-11-20T15:36
касым-жомарт токаев
казахстан
политика
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Казахстан должен проводить в нынешних реалиях многовекторную политику, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Кроме того, он отметил, что в конце года выступит с отдельным заявлением по срокам парламентских выборов в Казахстане.В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные выборы президента страны. Как подчеркнул Токаев, результаты выборов определят развитие государства на ближайшие семь лет.
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касым-жомарт токаев, казахстан, политика
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Политика
09:34 20.11.2022 (обновлено: 15:36 20.11.2022)
 
Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев

Президент Казахстана Токаев заявил, что страна должна проводить многовекторную политику

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Казахстан должен проводить в нынешних реалиях многовекторную политику, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", — сказал он журналистам на проходящих в стране внеочередных выборах главы государства.

Кроме того, он отметил, что в конце года выступит с отдельным заявлением по срокам парламентских выборов в Казахстане.
В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные выборы президента страны. Как подчеркнул Токаев, результаты выборов определят развитие государства на ближайшие семь лет.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 10:36
Токаев заявил, что Казахстан готов защищать интересы не только дипломатией
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанПолитика
 
 
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