09:34 20.11.2022 (обновлено: 15:36 20.11.2022)
Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев заявил, что страна должна проводить многовекторную политику
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Казахстан должен проводить в нынешних реалиях многовекторную политику, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", — сказал он журналистам на проходящих в стране внеочередных выборах главы государства.
Кроме того, он отметил, что в конце года выступит с отдельным заявлением по срокам парламентских выборов в Казахстане.
В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные выборы президента страны. Как подчеркнул Токаев, результаты выборов определят развитие государства на ближайшие семь лет.