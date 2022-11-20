Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил Токаев

"Я думаю, что с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", — сказал он журналистам на проходящих в стране внеочередных выборах главы государства.