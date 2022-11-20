https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832829127.html
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 20.11.2022
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах
Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:27
2022-11-20T05:27
2022-11-20T21:53
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выборы президента казахстана — 2022
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АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге."Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах", — отметил Ерман.По его словам, еще 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.В 7:00 по времени Астаны (4:00 мск) голосование началось в большинстве регионов Казахстана. Через час голосование началось в западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. За первые три часа выборов явка составила 23,37 процента.Завершится голосование на основной территории страны в 20:00 по времени Астаны (17:00 мск), а через час после этого — в западных регионах.Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Помимо действующего президента Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери ─ путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832454713.html
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в мире, астана, казахстан, шымкент, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Астана, Казахстан, Шымкент, Выборы президента Казахстана — 2022
05:27 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах
Секретарь ЦИК Казахстана Ерман сообщил о начале президентских выборов по всей стране
АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге.
"Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах", — отметил Ерман.
По его словам, еще 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.
В 7:00 по времени Астаны (4:00 мск) голосование началось в большинстве регионов Казахстана. Через час голосование началось в западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. За первые три часа выборов явка составила 23,37 процента.
Завершится голосование на основной территории страны в 20:00 по времени Астаны (17:00 мск), а через час после этого — в западных регионах.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Помимо действующего президента Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери ─ путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.