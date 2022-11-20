Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832829127.html
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 20.11.2022
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах
Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:27
2022-11-20T21:53
в мире
астана
казахстан
шымкент
выборы президента казахстана — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592458643_0:0:1556:875_1920x0_80_0_0_5e5a53f3f18b5163d07bdda2b6ca3470.jpg
АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге."Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах", — отметил Ерман.По его словам, еще 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.В 7:00 по времени Астаны (4:00 мск) голосование началось в большинстве регионов Казахстана. Через час голосование началось в западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. За первые три часа выборов явка составила 23,37 процента.Завершится голосование на основной территории страны в 20:00 по времени Астаны (17:00 мск), а через час после этого — в западных регионах.Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Помимо действующего президента Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери ─ путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
https://ria.ru/20221118/kazakhstan-1832454713.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
астана
казахстан
шымкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592458643_110:0:1497:1040_1920x0_80_0_0_bc2ef93108d358ab2c609751c3e87e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, астана, казахстан, шымкент, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Астана, Казахстан, Шымкент, Выборы президента Казахстана — 2022
05:27 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
На всей территории Казахстана началось голосование на президентских выборах

Секретарь ЦИК Казахстана Ерман сообщил о начале президентских выборов по всей стране

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в медиабанкИзбиратели в кабинах для голосования
Избиратели в кабинах для голосования - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в медиабанк
Избиратели в кабинах для голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге.
"Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах", — отметил Ерман.
По его словам, еще 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.
В 7:00 по времени Астаны (4:00 мск) голосование началось в большинстве регионов Казахстана. Через час голосование началось в западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. За первые три часа выборов явка составила 23,37 процента.
Флаг Казахстана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 13:08
В Казахстане не зафиксировали внешнего вмешательства в подготовку выборов
Завершится голосование на основной территории страны в 20:00 по времени Астаны (17:00 мск), а через час после этого — в западных регионах.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Помимо действующего президента Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери ─ путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 03:26
Процедура выборов президента Казахстана
 
В миреАстанаКазахстанШымкентВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала