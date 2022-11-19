https://ria.ru/20221119/tury-1832690810.html
Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо
Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо - РИА Новости, 19.11.2022
Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо
Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза, чаще всего путешественники ищут туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:14
2022-11-19T08:14
2022-11-19T08:14
туризм
новости - туризм
новый год
израиль
турция
египет
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза, чаще всего путешественники ищут туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, которое есть у РИА Новости.Аналитики сравнили онлайн-спрос на новогодние туры в августе-октябре 2022 года со спросом в мае-июле 2022 года. "Россияне начали планировать предстоящие новогодние каникулы еще в августе 2022 года. Самыми популярные зарубежными направлениями для отдыха оказались Турция, Беларусь, Египет и Израиль. При этом интерес к путешествиям по России вырос на 300%: чаще всего россияне ищут в интернете туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг", - сообщили в агрегаторе.Там уточнили, что наибольший рост онлайн-спроса продемонстрировали туры в Израиль (+584%), и Египет (+288%). "Прирост запросов на путешествия в Турцию оказался меньше и составил всего плюс 154%, однако поездки в эту страну являются лидером по абсолютным показателям", - добавили аналитики.В сервисе также выяснили, что стоимость самых популярных туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Так, бюджетный тур в Анталью на неделю будет стоить от 125 тысяч рублей. Отдохнуть на египетских курортах получится за 135 тысяч, а стоимость поездки в Израиль доходит до 200 тысяч рублей.Больше всего из направлений по России туристов интересуют новогодние каникулы в Карелии. "Онлайн-спрос на это направление вырос на 549%. Стоимость таких туров на 7-8 дней составляет 59,9 тысячи рублей. Еще один лидер – Великий Устюг (+484%), цены на новогодние туры начинаются от 16 тысяч рублей", - указали в агрегаторе.Аналитики отметили, что, планируя новогодние каникулы, россияне чаще всего интересуются размещением в парк-отелях. Онлайн-спрос на них в даты январских праздников вырос в 6,5 раза. Помимо этого, вырос спрос на горнолыжные туры - почти в три раза, и экспедиции - в два раза. "При подготовке к таким видам отдыха россияне стали искать соответствующее снаряжение. Так, в третьем квартале 2022 года по сравнению с вторым кварталом 2022 года на 54% вырос онлайн-спрос на сноуборды и на 10% – на лыжи", - заключили в сервисе.
https://ria.ru/20221117/shrilanka-1831872411.html
https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, новый год, израиль, турция, египет, россия
Туризм, Новости - Туризм, Новый год, Израиль, Турция, Египет, Россия
Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо
Исследование показало, что интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза, чаще всего путешественники ищут туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, которое есть у РИА Новости.
Аналитики сравнили онлайн-спрос на новогодние туры в августе-октябре 2022 года со спросом в мае-июле 2022 года. "Россияне начали планировать предстоящие новогодние каникулы еще в августе 2022 года. Самыми популярные зарубежными направлениями для отдыха оказались Турция
, Беларусь
, Египет
и Израиль
. При этом интерес к путешествиям по России
вырос на 300%: чаще всего россияне ищут в интернете туры в Сочи
, Карелию, Санкт-Петербург
и Великий Устюг", - сообщили в агрегаторе.
Там уточнили, что наибольший рост онлайн-спроса продемонстрировали туры в Израиль (+584%), и Египет (+288%). "Прирост запросов на путешествия в Турцию оказался меньше и составил всего плюс 154%, однако поездки в эту страну являются лидером по абсолютным показателям", - добавили аналитики.
В сервисе также выяснили, что стоимость самых популярных туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Так, бюджетный тур в Анталью
на неделю будет стоить от 125 тысяч рублей. Отдохнуть на египетских курортах получится за 135 тысяч, а стоимость поездки в Израиль доходит до 200 тысяч рублей.
Больше всего из направлений по России туристов интересуют новогодние каникулы в Карелии. "Онлайн-спрос на это направление вырос на 549%. Стоимость таких туров на 7-8 дней составляет 59,9 тысячи рублей. Еще один лидер – Великий Устюг (+484%), цены на новогодние туры начинаются от 16 тысяч рублей", - указали в агрегаторе.
Аналитики отметили, что, планируя новогодние каникулы, россияне чаще всего интересуются размещением в парк-отелях. Онлайн-спрос на них в даты январских праздников вырос в 6,5 раза. Помимо этого, вырос спрос на горнолыжные туры - почти в три раза, и экспедиции - в два раза. "При подготовке к таким видам отдыха россияне стали искать соответствующее снаряжение. Так, в третьем квартале 2022 года по сравнению с вторым кварталом 2022 года на 54% вырос онлайн-спрос на сноуборды и на 10% – на лыжи", - заключили в сервисе.