https://ria.ru/20221119/tury-1832690810.html

Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо

Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо - РИА Новости, 19.11.2022

Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос вчетверо

Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза, чаще всего путешественники ищут туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:14

2022-11-19T08:14

2022-11-19T08:14

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза, чаще всего путешественники ищут туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, которое есть у РИА Новости.Аналитики сравнили онлайн-спрос на новогодние туры в августе-октябре 2022 года со спросом в мае-июле 2022 года. "Россияне начали планировать предстоящие новогодние каникулы еще в августе 2022 года. Самыми популярные зарубежными направлениями для отдыха оказались Турция, Беларусь, Египет и Израиль. При этом интерес к путешествиям по России вырос на 300%: чаще всего россияне ищут в интернете туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг", - сообщили в агрегаторе.Там уточнили, что наибольший рост онлайн-спроса продемонстрировали туры в Израиль (+584%), и Египет (+288%). "Прирост запросов на путешествия в Турцию оказался меньше и составил всего плюс 154%, однако поездки в эту страну являются лидером по абсолютным показателям", - добавили аналитики.В сервисе также выяснили, что стоимость самых популярных туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Так, бюджетный тур в Анталью на неделю будет стоить от 125 тысяч рублей. Отдохнуть на египетских курортах получится за 135 тысяч, а стоимость поездки в Израиль доходит до 200 тысяч рублей.Больше всего из направлений по России туристов интересуют новогодние каникулы в Карелии. "Онлайн-спрос на это направление вырос на 549%. Стоимость таких туров на 7-8 дней составляет 59,9 тысячи рублей. Еще один лидер – Великий Устюг (+484%), цены на новогодние туры начинаются от 16 тысяч рублей", - указали в агрегаторе.Аналитики отметили, что, планируя новогодние каникулы, россияне чаще всего интересуются размещением в парк-отелях. Онлайн-спрос на них в даты январских праздников вырос в 6,5 раза. Помимо этого, вырос спрос на горнолыжные туры - почти в три раза, и экспедиции - в два раза. "При подготовке к таким видам отдыха россияне стали искать соответствующее снаряжение. Так, в третьем квартале 2022 года по сравнению с вторым кварталом 2022 года на 54% вырос онлайн-спрос на сноуборды и на 10% – на лыжи", - заключили в сервисе.

https://ria.ru/20221117/shrilanka-1831872411.html

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новости - туризм, новый год, израиль, турция, египет, россия